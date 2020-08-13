Сотрудников школы полиции в Ставрополе задержали за взятки

Фото: ставф.крду.мвд.рф

В Ставрополе задержали больше десятка сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Операцию проводили при поддержке "Собра" в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом "КП - Северный Кавказ" сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Задержание проводили сотрудники СОБР вместе с следственным управлением СКР по СКФО. Силовики взяли как начальников кафедр, так и рядовых сотрудников. "КП - Северный Кавказ" известно о 13 задержанных. Среди них - начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова, начальник курса факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Константин Липский, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Данил Гуров, начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Андрей Власов, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров.

- В отношении должностных лиц филиала возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Организация или участие в преступном сообществе", - сообщил источник.

Ожидается, что сегодня суд может избрать задержанным меру пресечения.

Собеседник "КП" также сообщает об обысках в доме главы филиала. У него нашли 3,5 млн рублей наличными и заглушку связи, что является нарушением закона. Кроме того, изъят дневник с фамилиями курсантов и суммами денег напротив, помеченными разным цветом.

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