Стало известно, за что брали взятки в школе полиции Ставрополя

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Следователи СКР по СКФО открыли уголовное дело против сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Их подозревают во взяточничестве и создании преступного сообщества. Среди подозреваемых - 12 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В период с января 2019 года по июль 2020 года фигуранты дела брали взятки в особо крупном размере. Курсанты платили за допуск к сессии, сдачу зачетов и экзаменов "без проведения фактического контроля их знаний". Преступное сообщество заработало таким образом свыше двух миллионов рублей.

Фото: СКР

В состав группы вошли замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, семеро слушателей факультета и начальники четырех кафедр.

Крапивин Сергей - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации школы полиции Ставрополя. Фото: ставф.крду.мвд.рф

- Среди подозреваемых - 12 человек, 11 из них задержано. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР. Ранее источник "КП - Северный Кавказ" сообщил о 13 задержанных, из которых пятеро - начальники кафедр, и назвал их имена.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Силовики обыскали более 70 жилищ и служебных помещений. Изъяты документы, крупные суммы денег и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Источник "КП - Северный Кавказ" говорил, что правоохранительные органы забрали тетрадь с именами курсантов и суммами напротив, помеченными в разные цвета. Кроме того, в сейфе замначальника филиала нашли бриллианты и драгоценности.

- В следственном управлении СКР по СКФО по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

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