Дневник взяток и бриллианты: что нашли у руководства школы полиции в Ставрополе

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Ставрополе прошло массовое задержание работников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Среди них - пять начальников кафедр и восемь рядовых сотрудников. Операцию организовали в рамках уголовного дела о взяточничестве, передает источник "КП - Северный Кавкза" в правоохранительных органах.

- Против должностных лиц филиала заведено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Организация или участие в преступном сообществе", - говорит собеседник.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Сотрудники "Собра" забрали пять заведующих кафедр. Это начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Данил Гуров, начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Андрей Власов, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров. Также задержан начальник курса факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Константин Липский.

Кроме того, известно об обысках в служебном доме начальника филиала. У него отыскали 3,5 млн рублей, а также устройство для заглушки связи, установленную незаконно. В кабинете руководителя обнаружили ежедневник с пофамильным списком курсантов и суммами напротив. Имена были подчеркнуты разными цветами.

Обыск прошел в кабинете заместителя начальника. Из его сейфа изъяли бриллианты и ювелирные украшения. Стоимость уточняется.

Процессуальный статус всех задержанных пока не определен. Сообщается, что сегодня суд примет решение.

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