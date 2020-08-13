«Полуобъятия по-кумыкски»: многонациональная свадьба молодоженов в Дагестане взорвала сеть

Фото: личный архив молодоженов Фото: Из личного архива

Он – кореец, она – кумычка, погулять на их махачкалинской свадьбе смог любой желающий. Молодожены решили не собирать многочисленных родственников и друзей в пандемию. Вместо этого получили около двух тысяч сообщений и несколько тысяч просмотров в прямом эфире Инстаграм.

- История их любви началась ровно за два года до их свадьбы. Молодой кореец Виталий во время путешествия по Дагестану познакомился с рыжеволосой кавказской красавицей:

- Я увидел светлую, скромную, очень милую девушку. Я привык встречать новых знакомых объятиями, но она сказала «без объятий». Это привело меня в ступор. И мы договорились на полуобъятия. До сих пор называем их полуобъятия «по-кумыкски», - делится счастливый жених Виталий.

Они сыграли свадьбу в кругу самых близких в уютном ресторане столицы Дагестана, но, на онлайн-торжество пригласили тысячи гостей.

- У нас с мужем очень много друзей, которых не смогли пригласить на свадьбу. Поэтому решили транслировать ее в соцсети, чтобы все, кто за нас рад, смог тоже поприсутствовать, - рассказывает невеста по имени Ума.

Молодожены – творческая пара, невеста работает художником - флористом, а жених занимается съемкой рекламы и маркентингом полного цикла. Также он сейчас участвует в форуме «Машук 2020», который в этом году проходит в режиме онлайн:

- Супругу очень важно было участвовать в этом году в форуме. Когда он решил поделиться с его участниками счастливым событием, я его поддержала. Мы оба вышли в эфир. Стали получать очень теплые пожелания. Потом в директ стали сыпаться около 200 сообщений с хештегом #свадьбакимиумки, - вспоминает Ума.

«Горько» на многонациональной свадьбе в Махачкале друзья ребят не кричали. Вместо этого были «всеобщие объятия». Видео этого «ритуала» разлетелось в сети:

- Наши друзья во время белого танца подошли к нам и у нас были «всеобщие объятия». Есть у нас такая традиция в компании: кто-то один кричит «капуста» и мы бежим обниматься», - поделился жених.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Несчастливы вместе»: почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи

Почему оказавшись наедине супруги решили идти по жизни врозь? Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили или попросту на многое закрывали глаза? (подробнее)