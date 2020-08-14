«По 800 рублей — на антисептики»: в КБР школы устроили поборы с родителей «ради безопасности детей»

В Минпросвещения поборы назвали незаконными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кабардино-Балкарии родители учеников баксанских школ пожаловались на поборы. Классные руководители и родительский комитет классов объясняют: «В связи с накаляющейся обстановкой Роспотребнадзор требует купить в каждый класс кварцевую лампу, бесконтактный градусник и антисептики». И добавляют, что это нужно сделать за свой счет и в кратчайшие сроки перед приемкой класса, которой будут заниматься специалисты Роспотребнадзора.

- «Все необходимое школа будет закупать в лицензированных складах по оптовым ценам, с нас требуется собрать по 500 рублей до понедельника», - приводит одна из мам сообщение из чата родительского комитета. - «Прошу отнестись с пониманием. Это вынужденная мера для безопасности наших детей».

- Я мать троих детей, старшие ходят в школу, младший ходит в садик. Уже несколько дней наши классные руководители, плюс воспитатели и комитет класса требует от нас перечислить им деньги. Мол, будет проверка Роспотребнадзора, и если в классе всего перечисленного нет, школу не откроют. Большая к вам просьба разобраться, законны ли эти поборы, - обратилась жительница Баксана.

- «Мы уже собрали по 500 рублей и сдали», - делится родитель ученика одной из школ в Зольском районе республики. «А мы собрали по 800 рублей — на антисептики. 10 класс. Школа №3 в Баксане», - добавляет еще одна мама.

В министерстве просвещения Кабардино-Балкарии «КП-Северный Кавказ» рассказали, что с жалобой знакомы и устраиваемые поборы — абсолютно незаконны. Разве что на добровольной основе.

- В соответствии федеральным законодательством создание безопасных условий для обучения и воспитания, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, является обязанностью образовательной организации, - дали официальный комментарий в министерстве.

- Всем родителям мы разъяснили, что только на добровольной основе те могут помочь приобрести антисептические средства, но никак не в принудительной форме. Мы уже направили письма муниципальным властям с требованием обеспечить школы необходимым за счет средств из своих бюджетов, - рассказал «КП» пресс-секретарь Минпросвещения КБР Тимур Арамисов.