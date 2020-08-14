«Феномен протеста»: почему ставропольцы выбирают экстремальные виды спорта

Фото: offbeats_loft's

Все больше ставропольцев стараются выбирать себе экстремальные виды спорта. Откуда взялась такая тенденция и почему жителям краевой столицы так хочется в буквальном смысле пощекотать себе нервы, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель общественной организации «OffBeats» Валентин Работенко.

Речь идет о спортсменах, которые идут на улицу. Уличная культура – это «феномен протеста». Это напрямую вытекает из того, что человек хочет самореализоваться и делать не так, как все. Отсюда много направлений в уличной культуре.

- Прежде всего, это люди, которые не согласны с тем, что им предлагает общество. И они не хотят идти и жить в тех рамках, которые уже созданы. Всех этих людей объединяет желание менять окружающее.

Эксперты насчитывают более 30 направлений уличной культуры. Среди них популярны - паркур, воркаут, брейк-данс, брейкинг, хип-хоп, как танец, скейтбординг, скут, стритлифтинг, фристайл и т.д.

В обществе привыкли считать, что уличная культура травмоопасна. Однако, Валентин Работенко не согласен с этим мнением:

Фото: offbeats_loft's

- Вообще не травмоопасно. Я вот расскажу о себе, так как 15 лет занимаюсь паркуром. И за эти годы у меня не было ни одной серьезной травмы. Были ссадины, растяжения, вывихи, переломы пару раз были. Я смотрю на своих коллег, которые занимались футболом или боевым искусством, у них намного больше травм. И вообще, в командном виде спорта всегда больше травм, потому, что больше соперничества.

А, например, в паркуре твой единственный соперник – это ты сам. Мы привыкли воспринимать уличную активность, как «что-то за гранью». Ну, во-первых, потому что мы сами повторить это не можем. Вот смотрим, парень на велосипеде полетел, и думаем, это, наверное, страшно и опасно. На самом деле он полностью контролирует всю происходящую ситуацию.

Руководитель общественной организации «OffBeats» Валентин Работенко рассказал, как много времени нужно уделять тренировкам:

- Если ты приходишь в уличный спорт, чтобы быть в «тусовке» и тебе нравится, таким образом, самовыражаться, то трех-четырех тренировок за неделю тебе будет достаточно. Если же ты приходишь с целью начать профессиональную карьеру, то тебе чем больше, тем лучше. Ребята- профессионалы занимаются в день по 3-4 часа, например.

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