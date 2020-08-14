На Ставрополье все младшеклассники получат бесплатные горячие обеды

Напомним, что учеба на Ставрополье начнется в традиционном формате, в том числе линейка 1 сентября, но с соблюдением всех мер профилактики в соответствии с требованиями Роспотребнадзора Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье бесплатным горячим питанием охватят всех учеников 1-4 классов, всего 132 тыс. человек. Край выполнил все обязательства по январским поручениям президента. На эти цели планируют направить 557,2 млн рублей, в том числе 523,8 млн - средств федерального бюджета.

В регионе подготовили документы, обеспечивающие требования к школьным бесплатным обедам, материально-технической базе образовательных организаций.

Напомним, что учеба на Ставрополье начнется в традиционном формате, в том числе линейка 1 сентября, но с соблюдением всех мер профилактики в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье закрыли детский сад из-за угрозы заражения коронавирусом.

Инцидент произошел в Буденновском районе. Там временно закрыли детский сад за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по краю. По данным ведомства, нарушения выявили во время проверки дошкольного учреждения.

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