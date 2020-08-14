На Ставрополье закрыли детский сад из-за угрозы заражения коронавирусом

Сотрудники не принимали меры профилактики коронавируса. Так, выяснилось, что у воспитанников и работников не проверяли температуру. А также на входе в здание и в санузлах не было антисептиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел в Буденновском районе. Там временно закрыли детский сад за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по краю. По данным ведомства, нарушения выявили во время проверки дошкольного учреждения.

Сотрудники не принимали меры профилактики коронавируса. Так, выяснилось, что у воспитанников и работников не проверяли температуру. А также на входе в здание и в санузлах не было антисептиков.

Помимо этого, в детском учреждении не проводили дезинфекцию игрушек и столовой посуды.

Все это могло стать причиной возникновения заболевания. Известно, что работу детского сада приостановили на 20 суток. Приставы опечатали все двери, заведующую предупредили об уголовном деле в случае возобновления работы учреждения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября.

По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.