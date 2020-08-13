С 25 по 30 августа тестирование на COVID 19 пройдут все работники учебных заведений. Новый учебный год должен начаться в 1787 школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября. По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда.

А сам график уроков выстроить так, чтобы исключить одновременное пребывание в школах всех учащихся.

Краевое министерство образования подготовило различные модели организации дистанционного обучения, которые будут использованы в случае невозможности очного посещения образовательных организаций при сохранении высоких рисков распространения коронавируса.

С 25 по 30 августа тестирование на COVID 19 пройдут все работники учебных заведений. Новый учебный год должен начаться в 1787 школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования.

Более 73% учебных заведений уже полностью готовы к приему детей. В ближайшие дни приведут в рабочее состояние оставшиеся школы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про 5 признаков, что вашего ребенка травят в школе. Нпомним, этим летом подростки подвергли жестокой травле 10-летнего мальчика также в одном из населенных пунктов Ставрополья.

Причем унижения — мальчика заставили делать нелицеприятные вещи, записали на видео под угрозой убийства его родителей.

Почему это происходит? Как понять, что ребенок стал жертвой психологического насилия со стороны агрессивной толпы? Как помочь? Об этом и самом явлении «буллинг» рассуждает психолог Наталья Сторчак.