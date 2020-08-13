Буллинг: 5 признаков, что вашего ребенка травят в школе

В прошлом году в станице Лысогорской сверстницы устроили показательную разборку и засняли все на камеру Фото: СОЦСЕТИ

Новости о жестокой травле детей в школах — буллинге, перестали быть редкостью. Как стало «нормальным», что агрессорами все чаще выступают девочки. В прошлом году на стадионе в станице Лысогорской (Ставропольский край) школьницы поставили на колени одноклассницу и заставили говорить о себе: «Я самый униженный человек. Я хочу чтобы мне — *** (по разумным соображениям мы не можем озвучить фразу целиком)».

А этим летом подростки подвергли жестокой травле 10-летнего мальчика также в одном из населенных пунктов Ставрополья. Причем унижения — мальчика заставили делать нелицеприятные вещи, записали на видео под угрозой убийства его родителей.

Почему это происходит? Как понять, что ребенок стал жертвой психологического насилия со стороны агрессивной толпы? Как помочь? Об этом и самом явлении «буллинг» рассуждает психолог Наталья Сторчак.

Психолог Наталья Сторчак Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Каждый второй говорит, что участвовал в буллинге. Это круговая порука. Рекомендуем тем, кого обижают, становиться сильнее и давать отпор. Это как змея, которая кусает саму себя. Мы сами порождаем процесс, - уверена эксперт. - Кроме того, в контексте феминизма буллинг поменял форму. В силу равноправия девчонки стали не хуже мальчишек — могут подраться.

Психолог подчеркивает. Что буллинг — отношения в группе. Это не конфликт двоих. И у каждого своя роль: агрессор, жертва, вовлеченные — те, кто боится, что сами станут жертвой. И зачастую агрессором становится ребенок, сам подвергающийся агрессии — дома, например, со стороны старших.

- Ребенку, который подвергается травле, не нужно стараться противостоять. Вы же не будете противостоять убийце? Надо обращаться за помощью — к родителям, учителю, старшим, кому доверяет. Это не про «хотелки» — «с Петей не дружат». Речь про безопасность. Мы все имеем право на безопасность.

Эксперт назвала 5 признаков, по которым можно распознать, что вашего ребенка коллективно обижают.

- плохой сон;

- смена аппетита;

- скрытое или честное нежелание идти в школу;

- из замкнутого ребенок стал нетипично агрессивным или из открытого — зажатым.

- Изменения вплоть до физических — невротические высыпания, - добавляет психолог. - Процесс идет по нарастающей. Важно во время заметить и помочь ребенку.