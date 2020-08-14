Хабиб Нурмагомедов — о планах возглавить Дагестан: «Да, я довольно образованный»

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прославленный далеко за пределами Кавказа чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, собирается ли оставлять спорт ради политической карьеры. А именно — возглавлять родной Дагестан, где его любят и уважают местные. Остроумным, но в то же время достойным ответом боец удовлетворил публику. А сказал Хабиб во время пресс-конференции в Москве следующее:

- Каждый человек должен быть на своем месте. Да, я довольно образованный, на три с плюсом по пятибалльной шкале. Но я всю жизнь провел на ковре, в ринге, октагоне. Конечно, параллельно чему-то учился, но, чтобы руководить республикой, нужен специалист. Мне 31 год, и я ничем не руководил, кроме как в зале или дома. У меня нет опыта политики. У нас в республики и так много достойных кандидатов. Эти разговоры — издержки моей популярности, - признался Нурмагомедов, подчеркнув, что даже не думал о том, чтобы возглавлять родную республику.

Напомним, что в Москве сегодня прошла первая открытая конференция с участием спортсмена после смерти тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова. Во время встречи с журналистами Хабиб много рассуждал про предстоящий поединок с Джастином Гэйтжи и делился подробностями об их взаимоотношениях. Нурмагомедов признался, что соперник помогал ему в «самый сложный период карьеры»:

- После двух травм в 2016 году у меня был бой. В последний день весогонки мы сгоняли вес в ванной. И тогда, я могу раскрыть секрет, Гэйтжи мне помогал, — сказал чемпион.

Напомним, что бой Хабиб — Гэйтжи пройдет 24 октября на UFC 254.

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