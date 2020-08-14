«Помню, как он выносил меня из ванной»: Хабиб рассказал об отношениях с Гэйтжи

Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Джастином Гэтжи 24 октября Фото: Архив "КП"

Дагестанский чемпион UFC Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с будущим соперником Джастином Гэйтжи. По словам Хабиба, его оппонент помогал ему в самую трудную минуту, и он ни в коем случае не собирается конфликтовать с ним перед боем.

— В самый сложный период моей карьеры, после двух травм в 2016 году у меня был бой. В последний день весогонки мы сгоняли вес в ванной. И тогда, я могу раскрыть секрет, Гэйтжи мне помогал, — заявил чемпион на большой пресс-конференции в Москве.

Хабиб пояснил, что, чтобы быстро сбросить вес, бойцы 15 минут проводят в очень горячей ванной, а следующие 15 — потея под полотенцем. Таким образом можно быстро и эффективно потерять несколько килограммов.

— Он выносил меня из ванной, помогал, накрывал меня полотенцем. Людей не хватало и его поддержка была очень важна. Поэтому мы находимся в хороших отношениях, я его очень уважаю. И его желание быть лучшим в мире уважаю не меньше. Это нормально, это естественно и мы решим, кто лучший в октагоне, — резюмировал Нурмагомедов.

Напомним, бой Хабиб — Гэйтжи пройдет 24 октября на UFC 254. Местом проведения турнира, вероятнее всего, станет столица ОАЭ Абу-Даби.

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