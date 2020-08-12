«Он уснет»: Джастин Гэтжи нашел способ «вырубить» Хабиба Нурмагомедова

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Соперник Хабиба Нурмагомедова, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи назвал главную слабость дагестанского спортсмена. Он считает, что уверенность чемпиона сыграет против него. А он, за счет этого, сможет его «вырубить». Об этом американец заявил в беседе с корреспондентом MMA Fighting.

— Я думаю, его самая большая слабость в том, что он считает себя безупречным. Конечно же, если бы вы ему указали на это, попытались поговорить, он попытался бы переубедить и объяснить, что это не так. Но, по-факту, он окружает себя людьми, которые ласкают его эго, — считает Гэтжи.

Американский спортсмен подчеркнул, что на самом деле дагестанец — такой же человек, как и все. Поэтому его стратегия будет максимально проста: провести удушающий и отправить дагестанца «спать».

— По-моему опыту, такое окружение [как у Хабиба] возвышает. Но чем выше задерешь нос, тем большее падать. Как и любой человек, в конце-концов он просто дышит кислородом. И если я перекрою подачу воздуха, он уснет. Все очень просто, — заявил Гэтжи.

Напомним, что Джастин Гэтжи в апреле сенсационно победил Тони Фергюсона, считавшегося самым опасным соперником для Хабиба. Так американец завоевал пояс временного чемпиона и право сражаться с лучшим легковесом — Нурмагомедовым. Бой Хабиб — Гэтжи пройдет на UFC 254. Местом проведения турнира, вероятнее всего, станет столица ОАЭ Абу-Даби. Дата проведения — 24 октября 2020 года.

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