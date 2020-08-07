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«Несколько недель молчали»: тренер рассказал, как Хабиб Нурмагомедов перенес смерть отца

Абдулманап Нурмагомедов был наставником, тренером, другом и самым близким человеком для дагестанского чемпиона
Андрей ФадеевАндрей ФадеевАндрейФадеев
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Как Хабиб Нурмагомедов перенес смерть отца? Рассказывает его тренер Хавьер Мендес

Как Хабиб Нурмагомедов перенес смерть отца? Рассказывает его тренер Хавьер Мендес

Фото: REUTERS

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, как боец перенес смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. По словам Хавьера Мендеса, некоторое время он не решался заговорить с подопечным о трагедии.

— Несколько недель молчали об этом. Хабибу было очень тяжело. Я впервые заговорил о смерти Абдулманапа Магомедовича около двух недель назад. Хабиб признался, что очень скучает по своему отцу. Он был всем для него. Его благословение было решающим фактором — слова папы давали Хабибу силы выйти и сделать все, что нужно. Он очень уважал и невероятно ценил отца, — приводит слова Хавьера Мендеса ESPN.

Для дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов был самым близким человеком. Он воспитывал в сыне бойца с двух лет.. Как тренер Абдулманап Магомедович закалял его характер, а как отец — оказывал бесценную поддержку. Именно он убедил Хабиба не бросать карьеру после череды травм в 2016-2017 годах.

— Хабиб всегда выполнял все, что он хотел. И теперь он хочет реализовать его мечту. Было много разговоров о беспроигрышной серии 30-0, о том, что нужно оставить наследие. Я уверен, что бой с Жоржем Сен-Пьером может стать одним из легендарнейших боев. Это именно то, чего хотел Абдулманап. Если [президент UFC Дэйна Уайт] сможет организовать это, мы бы хотели сделать 30-0 именно в этом бою, — заявил Мендес.

Сейчас в копилке Нурмагомедова 28 профессиональных поединков без единого поражения. Боец вернулся к тяжелым тренировкам. Он готовится к титульному бою против очередного претендента на пояс — американца Джастина Гэтжи. Из-за пандемии коронавируса место проведения поединка окончательно не утверждено. Вероятнее всего, он состоится на турнире UFC Fight Island в Абу-Даби. Однако точно известна дата боя24 октября 2020 года.

По словам самого Хабиба, бой с Сен-Пьером он планирует провести уже в апреле 2021 года. После этого чемпион, вероятнее всего, покинет UFC и завершит карьеру, освободив дорогу к чемпионству своему «преемнику» — другому воспитаннику Абдулманапа Нурмагомедова Исламу Махачеву.

Напомним, легендарный отец и тренер дагестанского чемпиона скончался 3 июля 2020 года. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Последние два месяца Абдулманап Нурмагомедов находился в коме после инсульта.

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