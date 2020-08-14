«Мне бы хотелось, чтобы меня ласкали»: Хабиб ответил на слова Гэйтжи о своей главной слабости

Фото: ufc.com

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на слова своего соперника Джастина Гэйтжи о своей главной слабости. В ходе открытой пресс-конференции в Москве дагестанец посмеялся над словами оппонента и заявил, что «хотел бы, чтобы его ласкали».

Напомним, что главной слабостью чемпиона Гэйтжи назвал уверенность в собственной «безупречности». И заявил, что дагестанец окружает себя командой, которая «ласкает его». Хабиб объяснил, почему его оппонент ошибся.

— Мне бы, конечно, хотелось, чтобы меня иногда ласкали, как он говорит. Но у меня этого в зале не получается. Вы просто обратите внимание на тех бойцов, с которыми я тренируюсь. Каждый человек вкладывается. Любой спарринг, любая схватка, бег, отжимания, спринт. В любом деле мы соревнуемся и каждый старается побеждать. Именно эта конкуренция вывела нас на тот уровень, на котором мы находимся в данный момент, — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Боец не постеснялся рассказать о своих настоящих слабостях. Например, Хабиб признался, что подтягивается всего 12 раз.

— Я считаю, что это слабо. Я должен подтянуться чисто, как отец мне говорил, 25-27 раз. И не в одном подходе, а после тренировки сделать 6-7 таких подходов. Тогда у меня будет, скажем так, сила притяжения, чтобы схватить и прижать человека [к настилу]. То же самое с весами. Если я буду отжимать от груди после тренировки 120 кг, при чем делать три подхода по 5-6 раз, тогда я могу человека прижать или оттолкнуть, когда и как мне нужно, — заявил Нурмагомедов.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джасти Гэйтжи за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории пройдет 24 октября 2020 года. Турнир UFC 254, главным боем которого станет столкновение дагестанца и американца, вероятнее всего, будет проведен в столице ОАЭ Абу-Даби.

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