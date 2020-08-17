11 млн — в год: сколько заработали депутаты Госдумы со Ставрополья

На фото самый богатый депутат Александр Ищенко и Елена Бондаренко, заработавшая 6 млн рублей за год

Стало известно, сколько за 2019 год заработали депутаты Госдумы федерального собрания РФ, представляющие Ставропольский край. Суммы разные — от 5 до 11 млн рублей. И собственность то же: кто-то водит «Mercedes», кто-то «Toyota Land Cruiser». Хотя некоторые не владеют автомобилем вообще и живут в небольших квартирах.

На фото депутаты Госдумы, представляющие регион. Фото: пресс-служба Государственной думы СК

Так, 65-летний депутат Алексей Лавриненко за весь прошлый год заработал 5,8 млн рублей, владеет машиной «Toyota Land Cruiser», землей для ведения личного подсобного хозяйства (984 кв.м.) и тремя долями на землю сельхоз назначения. Своего жилья в декларации нет, народный избранник указал две квартиры в безвозмездном пользовании. Супруга с годовым доходом меньше 240 тысяч задекларировала квартиру площадью 102 кв.м.

Депутат Михаил Кузьмин с годовым доходом 5,5 млн рублей живет, по официальным данным, в квартире размером 75 кв.м. Зато жена, заработавшая 2 млн, задекларировала три участка под ИЖС общей площадью больше двух тысяч квадратных метров, три жилых дома (593, 62 и 78 кв.м.), квартиру (64 кв.м.), нежилое помещение (121 кв.м.), а также иномарку «Mercedes-Benz GLC 250D».

52-летняя Ольга Казакова указала в декларации 5,4 млн рублей годового заработка, землю в 1500 кв.м. под ИЖС, маленький жилой дом (16 кв.м.), ½ доли на квартиру площадью 73 кв.м. и еще одну квартиру в пользовании размером 76 кв.м. Ее ровесница Елена Бондаренко задекларировала 6 млн рублей годового дохода, долю на дом площадью 557 кв.м., землю в аренде, свою квартиру (103 кв.м.) и еще одну — в пользовании (121 кв.м.).

А самый богатый депутат — Александр Ищенко, попавший в Госдуму в 2016 году от избирательного округа «Невинномысский». Только за прошлый год народный избранник заработал больше 11,6 млн рублей, опередив всех земляков. В его собственности два участка земли 623 и 900 кв.м. под ИЖС, особняк (603 кв.м.), большой жилой дом (282 кв.м.), квартира в пользовании (83 кв.м.) и гараж (18 кв.м.). Машины у депутата нет — есть у супруги. Жена Ищенко задекларировала два участка под ИЖС по 1000 кв.м. площадью, жилое строение без права регистрации (240 кв.м.), нежилую постройку (140 кв.м.) и единственный в семье автомобиль « Mercedes-Benz S500». Это при том, что за год она заработала всего 144 тысячи рублей.

Кстати, Ольга Тимофеева, представляющая кроме Ставрополья, Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую область, за 2019 год заработала 5,4 млн рублей и в декларации указала все те же квартиру (141 кв.м.), гараж (20 кв.м.), машиноместо (14 кв.м.) и легковушку «Mercedes-Benz GLK 300». Еще есть небольшая квартира в безвозмездном пользовании.

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