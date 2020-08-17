"Самый богатый миллиардер России" на посту сенатора обеднел в 85 раз

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 августа "Forbes" констатировал - Сулейман Керимов стал самым богатым бизнесменом России. Его семья, владея активами на 24,7 млрд рублей, опередила Владимира Потанина, состояние которого оценивается в 24,6 млрд рублей. Правда, в рейтинге среди сенаторов Керимов второй год подряд далек от лидерства.

Согласно декларации за 2019 год, сенатор от Дагестана заработал 32 млн рублей. Его супруга еще 8,2 млн рублей. Почти такая же ситуация была и годом ранее: 37,1 млн рублей у главы семьи и 4,1 млн рублей у жены. Но в 2017 году Керимов был на высоте - чиновник получил 2,7 млрд рублей. За два года доход мужчины снизился почти в 86 раз.

Несмотря на это, состояние Керимовых только растет. За полмесяца активы семьи увеличились на 6 млрд долларов. Это обусловлено ростом стоимости акций золотодобывающей компании "Полюс", 78,8% ценных бумаг которой принадлежат Керимовым.

Сулеман Керимов, тем не менее, продолжает быть самым богатым кавказским сенатором.

1. Сулейман Керимов (Дагестан) - 32 млн рублей (-5,1 млн);

2. Валерий Гаевский (Ставрополье) - 27,2 млн (+9,9 млн);

3. Арсен Каноков (КБР) - 26,7 млн (+11,9 млн);

4. Мохмад Ахмадов (Чечня) - 9,2 млн;

5. Арсен Фадзаев (Северная Осетия) - 6,5 млн (+0,8 млн).

Правда, супруга Керимова только вторая в рейтинге жен кавказских сенаторов.

1. Ульбашева (КБР) - 10,9 млн (+3,9 млн);

2. Керимова (Дагестан) - 8,2 млн (+4,1 млн);

3. Гаевская (Ставрополье) - 4,9 млн (-0,3 млн);

4. Казанокова (КЧР) - 1,5 млн;

5. Умаханова (Дагестан) - 783 тысячи (+29 тысяч).

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