Фото: stv_26 •

Трагичную историю про мать-ежиху рассказал житель Ставрополья в соцсети. По словам мужчины, к ним во двор пришла ежиха с ежатами. Спустя несколько дней мать малышей умерла. Ежата остались беззащитными сиротами.

И неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы на помощь не пришла белоснежная кошка из этого же района.

Фото: stv_26 •

- К ceбe на вocпитaниe иx зaбpaлa кoшкa, кoтopaя пpинялa иx кaк poдныx кoтят. И даже кopмит cвoим мoлoкoм, - поделился местный житель.

По его словам, у благородной кошки тоже есть дети:

- Koтятa тожe нe пpoтив такиx нoвыx бpaтьeв. Вмecтe они peзвятcя на cвeжeм воздуxe, - рассказывает ставрополец.

Фото: stv_26 •

- Животные детей не бросают. То чувство, когда у животных человечности больше, чем у людей, - пишут местные жители, восхищаясь поступком ставропольской кошки.

Нашлись и те, кто стал делиться в комментариях другими историями о добрых поступках кошек:

- Кошки добрые мамы. У нас кошечка выкормила щенка. Некоторым людям следует поучиться у животных, - пишет девушка.

Тем временем «многодетная мать» продолжает заботиться о сиротах в чистой песочнице, - пишет автор поста в паблике: stv_26 .

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