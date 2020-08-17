«Чужих детей не бывает»: кошка прикормила осиротевших новорожденных ежат на Ставрополье, чтобы спасти их от погибели

Фото: stv_26 •
Трагичную историю про мать-ежиху рассказал житель Ставрополья в соцсети. По словам мужчины, к ним во двор пришла ежиха с ежатами. Спустя несколько дней мать малышей умерла. Ежата остались беззащитными сиротами.
И неизвестно, как сложилась бы их судьба, если бы на помощь не пришла белоснежная кошка из этого же района.
Фото: stv_26 •
- К ceбe на вocпитaниe иx зaбpaлa кoшкa, кoтopaя пpинялa иx кaк poдныx кoтят. И даже кopмит cвoим мoлoкoм, - поделился местный житель.
По его словам, у благородной кошки тоже есть дети:
- Koтятa тожe нe пpoтив такиx нoвыx бpaтьeв. Вмecтe они peзвятcя на cвeжeм воздуxe, - рассказывает ставрополец.
Фото: stv_26 •
- Животные детей не бросают. То чувство, когда у животных человечности больше, чем у людей, - пишут местные жители, восхищаясь поступком ставропольской кошки.
Нашлись и те, кто стал делиться в комментариях другими историями о добрых поступках кошек:
- Кошки добрые мамы. У нас кошечка выкормила щенка. Некоторым людям следует поучиться у животных, - пишет девушка.
Тем временем «многодетная мать» продолжает заботиться о сиротах в чистой песочнице, - пишет автор поста в паблике: stv_26 .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Бежали от бомбежки, бросая котят»: Жительница Грозного сотнями спасает кошек и собак
50 кошек живут сейчас в домашнем питомнике чеченской зоозащитницы (подробнее)