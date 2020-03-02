«Бежали от бомбежки, бросая котят»: Жительница Грозного сотнями спасает кошек и собак

Мансура Магоматхажиева – 60 летняя жительница Грозного. Кроме родного чеченского, она отлично знает русский, английский, французский и латинский языки. До пенсии преподавала в школе, а потом в университете. Сейчас жизнерадостная пенсионерка содержит домашний мини-приют, в котором на сегодняшний день живут 50 кошек.

Как относились к кошкам в довоенном Грозном 00:00 00:00

— Я, наверное, добрый человек, всегда жалела кошек. До чеченской войны не было такой потребности их подбирать, потому что в Грозном было много русских. То бабушки, работающие в котельных котят, подбирали и кормили, то семьи с детьми не давали им мерзнуть, — вспоминает Мансура.

В первую чеченскую кампанию, когда люди в панике бежали из города, спасая свою жизнь, часто не успевали забирать кошек с собаками.

Пушистая кошка- красавица играется на диване.

— Бежали от бомбежки, а кошки оставались без хозяев часто. Когда стреляли, я гладила их, а они от испуга вырывались и под кровать прятались. Вот чеченскую войну и стали набираться кошки. Голубей стало много и собак. Я просила людей ничего из еды не выкидывать, а приносить мне крошки хлеба, кожуру от картофеля. Все эти остатки еды я бросала в кастрюлю с молоком и варила для питомцев кашу, — делится зоозащитница.

По словам Мансуры, у нее была любимая трехцветная кошка Пеги, которая была настоящей охотницей: всех крыс в округе ловила. Эту четвероногую красавицу многие хотели купить, но хозяйка говорила: «Если она пойдет с вами, отдам даром». Верная Пеги отказывалась идти в чужие руки. Родила Мансуре котят и продолжала спасать послевоенный Грозный от крыс и мышей. — Думала, закончится война, и люди своих кошек обратно заберут. В итоге, когда крысы в пустом городе пропали, люди стали массово выбрасывать кошек. Меня просто коробками закидывали. Бывало, открою дверь, а там коробка с 11-котятами. Или приду домой, а под дверью снова меня кот голодный ждет. Мама моя говорила: «Если выживем, то они тоже выживут с нами, забирай к нам». Мы жили все в маленькой кухне, там стояла буржуйка, и огромные окна без стекла. Я заклеивала их клеенкой. С каждой бомбежкой она срывалась, и мы в панике начинали искать котят по кухне.

Пушистые комочки едят на снегу.

Сейчас близкие Мансуры разъехались, кто в другой город, а кто и в другую страну. Родственники оставили ей приглядывать за двумя квартирами в доме, где она живет. Там она и расселила всех своих питомцев.

— Я каждую неделю еду на рынок, мне там бесплатно куриные кости дают, то остатки мяса. Я покупаю к ним печенку, варю в десятилитровой кастрюле супы и кормлю своих красавиц. Каждые 8-9 дней покупаю кормы. Есть добрые соседи, которые, то плов принесут, то рыбу, то курицу-гриль. Котят продолжают нагло подбрасывать. А я не могу оставлять их умирать. Финансово тяжело мне, ведь я – пенсионерка. Всех кошек нужно и прокормить, и полечить и успевать стерилизовать.

Недавно пришлось объявить в Инстаграме сбор средств. Мне было очень стыдно просить о помощи, всю жизнь ведь сама работала. Но, благо нашлись добрые люди и стали немного помогать. Пока я жива, не дам с голоду умереть ни одному котенку, — уверяет 60-летняя зоозащитница Мансура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выкупленного у чиновника медвежонка «Машу» заберут в центр для диких животных

Сейчас Маша на временном поселении вольере, что смастерили местные сварщики на остаток от суммы пожертвования (подробнее).