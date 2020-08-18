Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 18 августа. Информируем об эпидобстановке в каждой территории Ставрополья. Число заболевших, выздоровевших и умерших, а также общая статистика по региону - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1939 случаев, 1431 выздоровевший, 63 смерти;

2. Пятигорск - 712 случаев, 547 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 519 случаев, 439 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский горокруг - 498 случаев, 380 выздоровевших, 11 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 477 случаев, 232 выздоровевших, 12 смертей;

6. Буденновский район - 473 случая, 193 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 390 случаев, 278 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 356 случаев, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 348 случаев, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 344 случая, 304 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 337 случаев, 291 выздоровевший, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 327 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

13. Предгорный район - 315 случаев, 214 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 291 случай, 44 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 282 случая, 148 выздоровевших, пять смертей;

16. Левокумский район - 245 случаев, 161 выздоровевший, пять смертей;

17. Ипатовский горокруг - 236 случаев, 173 выздоровевших, одна смерть;

18. Советский горокруг - 229 случаев, 206 выздоровевших, смертей нет;

19. Курский район - 204 случая, 50 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 189 случаев, 138 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 179 случаев, 126 выздоровевших, две смерти;

22. Труновский район - 165 случаев, 87 выздоровевших, одна смерть;

23. Железноводск - 164 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

24. Степновский район - 157 случаев, 89 выздоровевших, смертей нет;

25. Новоселицкий район - 137 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

26. Кировский горокруг - 134 случая, 111 выздоровевших, две смерти;

27. Грачевский район - 132 случая, 76 выздоровевших, смертей нет;

28. Апанасенковский район - 118 случаев, 76 выздоровевших, одна смерть;

29. Александровский район - 98 случаев, 75 выздоровевших, две смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 83 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

31. Красногвардейский район - 72 случая, 37 выздоровевших, смертей нет;

32. Андроповский район - 61 случай, 50 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 18 августа в Ставропольском крае зафиксировали 10217 случаев заболевания коронавирусом. 6839 человек выздоровели. 197 не смогли победить болезнь.