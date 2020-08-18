«Поднял обрушившуюся стену и вытащил на себе»: пожарный-супермен спасает жизни, гнет машины и тягает «танки»

Фото: кадр видео ГУ МЧС по Чеченской Республике

— У нас множество историй потрясающих. Когда после ДТП люди застревают в покореженных машинах — он голыми руками гнет металл, который в ином случае пришлось бы резать с помощью пневматических ножниц. Или другой — после взрыва газа в частном доме стена обрушилась на людей, начался пожар. Аюб с бригадой выехали на место, он просто поднял стену, которую никто и с места не сдвинул бы. Поднял, вытащил человека и выволок из горнила на себе, — рассказал «КП - Северный Кавказ» начальник Пожарно-спасательной части №12 в Курчалоевском районе Чечни Усман Дохтукаев.

Аюб Оздиев — легенда пожарно-спасательной службы Чечни. 17 лет назад, будучи ещё юношей, он пришел работать в МЧС и всем доказал: спортивные чемпионства — не вершина мечтаний. Потому что демонстрировать свою силу — здорово, но спасать жизни — в тысячи раз важнее. И безумная физическая мощь помогает чеченскому «Супермену» победить стихию.

— Любой боец, когда он выходит на ринг, он выходит на определенное время. Пять минут — потом отдых. На пожаре ограничений нет. Полчаса, час, два, три — нужно спасать людей, спасать здания от обрушения. Аюб работает без остановки, подменяет уставших товарищей, никогда не выдыхается, — не скупится на комплименты начальник Аюба.

На счету Оздиева тысячи вызовов, сотни пожаров, хлопков газа выездов на ДТП. За 17 лет он дослужился до начальника бригады. Несмотря на это, мужчина никогда не опускает руки. Все свободное время, даже на работе между вызовами, посвящает тренировкам.

Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

— Для него нет отдыха от тренировок и от работы. Наш Курчалоевский район небольшой. И если он дома, он сразу выезжает. Выходной, не выходной — для него нет проблем. Такой человек. Выезжает с «боевкой» и участвует в тушении, — говорит Усман Дохтукаев.

Успевает Аюб уделить время и своему хобби. Пожарный-супермен нередко появляется на соревнованиях по пауэрлифтингу. И частенько оставляет «с носом» профессиональных спортсменов — в его коллекции десятки медалей. А в 2012 году невероятный силач одержал победу на чемпионате мира по пауэрлифтингу.

К сожалению, по-русски силач не говорит и блога не ведет. Однако чеченского «Супермена» балует родная структура — в МЧС Чечни сняли несколько потрясающих видео с демонстрацией его суперспособностей. На кадрах одного Аюб отжимается с огромной шиной и несколькими коллегами на спине. Во втором — голыми руками тащит пожарный «КамАЗ» весом в 19,5 тонн. Для сравнения, столько же весил советский танк Т-32.

— К сожалению, своего аккаунта в соцсетях у него нет, он только разбирается в этом. Но мы надеемся, что скоро он сможет показать всему миру, как сильны чеченские богатыри! — с улыбкой резюмировал начальник пожарной части Усман Дохтукаев.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Чудо на Эльбрусе: как спасатели вытащили из беды 5 тысяч человек

На экстремальных высотах свыше 5 тысяч метров, в любых погодных условиях, при нулевой видимости работают сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России. Из 72 спасателей четверо — меджународного класса, 34 — первого, еще двое удостоены почетного звания «Заслуженный спасатель России». В прошлом году сам отряд стал лучшим поисково-спасательным отрядом страны (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Слишком странно себя ведет для дрона»: появилось качественное видео НЛО над женским монастырем в Ессентуках

В небе над Свято-Георгиевским женским монастырем в Ессентуках очевидцы сняли НЛО. Местные жители уверены: видео — не монтаж, ведь многие сами видели неопознанный объект. Однако что именно загадочно появляется над городом — ответить не могут. «Комсомолка» попыталась разобраться в версиях и ситуации (подробности).