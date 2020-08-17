«Слишком странно себя ведет для дрона»: появилось качественное видео НЛО над женским монастырем в Ессентуках

Иллюстративное фото Фото: СОЦСЕТИ

В небе над Свято-Георгиевским женским монастырем в Ессентуках очевидцы сняли НЛО. Местные жители уверены: видео — не монтаж, ведь многие сами видели неопознанный объект. Однако что именно загадочно появляется над городом — ответить не могут. «Комсомолка» попыталась разобраться в версиях и ситуации.

Запись со странным летающим объектом появилось в одном из публичных сообществ Кавказских Минеральных вод в Instagram. Нарушая традиции, оно вполне хорошего качества и совершенно не похоже на монтаж — герои видео вслух обсуждают странное явление. При чем даже маленький ребенок, который точно не может врать.

Однако понять, что летает над пригородом Ессентуков практически невозможно. Очевидцы в шутку остановились на версии «ковра-самолета» из-за странной траектории объекта — он летает кругами, как будто подхваченный воздушным течением.

Некоторые из местных жителей признались, что неоднократно видели что-то подобное. Сначала НЛО принимали за пакет. Однако позже становилось ясно — на таком огромном расстоянии пластик превратился бы в точку.

Вторая версия — метеорологический дрон или квадрокоптер. Однако тут же было отмечено, что НЛО «слишком странно себя ведет для дрона» — траектория совершенно не характерна для управляемого объекта. Третья версия — воздушный шар. Однако, опять же, его форма слишком необычна, а размер — слишком велик.

Отметим, что по словам местных жителей, в тот же день объект также видели в поселке Энергетик, однако гораздо позже — около 10 часов вечера. Несколько человек вспомнили, что видели подобный объект и раньше.

— Вчера в небе ночью тоже наблюдали, как что-то яркое летало в облаках. А пару дней назад, выходя из магазина, тоже видели что-то похожее, — вспоминает местная жительница Светлана Черкашина.

— Я вчера видела это, и тоже оно улетело за облака, — утверждает очевидица Зарина Сабирова

— Мне вчера сын говорил, что НЛО в Минводах летало, — пишет в комментариях пользовательница Евгения.

Единственная реальная версия — что над городом действительно появился неопознанный летающий объект. Вероятно, вполне земного происхождения. Более того — достаточно легкий для того, чтобы держаться на воздушных потоках. Однако приблизиться к разгадке ессентукского НЛО так и не удалось.

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