«Смесь любви и ненависти»: дагестанский блогер в теле пятилетнего ребенка стал феноменом соцсетей

Хасбулла Магомедов стал одним из самых популярных блогеров благодаря одному видео и двум фразам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Клубника — бомба, честно говоря», «Удали, если не удалишь — по жалобам удалишь». Эти две фразы слышал почти каждый активный пользователь соцсетей на Северном Кавказе. Каждый знаком с феноменом по имени Хасбулла Магомедов. Кто-то восхищается и уважает маленького блогера, а кто-то не скрывает своей ненависти. «Комсомолка» рассказывает, кто такой Хасбик и почему он вызывает у пользователей такие контрастные эмоции.

Появление блогера в начале июля произвело эффект разорвавшейся бомбы. 18-летний тиктокер Хасбулла Магомедов записал, кажется, ничем не примечательное видео. Мужчина в теле мальчика ест клубнику, крайне положительно отзываясь о её вкусовых качествах. «Клубника — бомба, честно говоря!». Ролик немедленно завирусился и через несколько дней на всем Кавказе не было человека, который не видел, как лакомится маленький Хасбулла.

Объяснить причину бешеного хайпа вокруг обычной фразы не может никто. Дагестанцы, к которым обратилась «Комсомолка», просто говорили, что видео «прикольное» и «забавное», а девушки добавляли, что его герой «очень милый». Особенно можно отметить голос Хасбуллы — детский, но с ярко выраженным акцентом.

Интересно, что у маленького тиктокера тут же появилась туча недоброжелателей. В соцсетях неожиданно стал публиковаться полный ненависти контент, направленный на малыша. «Ставь лайк, если хочешь его [побить]» — самая скромная из фраз.

— В нем есть что-то особенное, он вызывает в людях какую-то смесь любви и ненависти, — объяснил корреспонденту «КП» один из подписчиков Хасбуллы в Instagram. — Он ведь взрослый, ведет себя очень нагло и дерзко, но выглядит, как милый ребенок. И вот, если говорить, то эта наглость, наверное, очень раздражает.

На волне хайпа 18-летний малыш завел страничку в Instagram, где набрал уже почти 300 тысяч подписчиков. И сходу начал войну с фейковыми аккаунтами. Благодаря этому соцсети познакомились с обратной стороной тиктокера. В одной из переписок он сказал вторую крылатую фразу — «удали, если не удалишь — по жалобам удалишь». И покрыл создателя фейкового аккаунта отборным матом.

— Я о подписчиках не беспокоюсь. Раздражает, когда подходят, что-то просят, говорят «передать Салам» и так далее. Мне это скучно, не интересно! Я просто поднялся вот так, потому что стали репостить в пабликах. Но я не думаю об этом, просто оно само со временем поднимается, — говорит о себе блогер.

Несмотря на дерзкий нрав, молодой дагестанец считает, что его популярность — явление временное. Помимо ведения соцсетей он продолжает учиться и изучать Коран, мечтая стать исламским мудрецом, наизусть знающим священное писание — алимом.

Хасбулла старается использовать свою популярность по-максимуму Фото: СОЦСЕТИ

О своей болезни молодой человек предпочитает не рассказывать. По его словам, врачи не смогли поставить диагноз. Известно лишь то, что в свои 18 блогер выглядит на 5 лет. Единственное неудобство, которое испытывает малыш — быстрая утомляемость во время прогулок.

— На самом деле после первой волны хайпа многие поняли, что Хасбулла — простой парень, даже инвалид, которому выпала реально нелегкая судьба. Хвала Аллаху, что этот мальчик получил немного внимания от людей. Остается надеяться, что он не зазнается, — резюмирует подписчик «Хасбика» Мансур Магомедов.

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