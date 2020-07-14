«Избивал, занимался рэкетом, заставлял извиняться»: кто такой чеченец Зелимхан, державший в страхе российских блогеров

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов — легенда местных соцсетей. Он называл себя «кадыровцем» и «защитником справедливости». Он приходил к известным блогерам, которые вели себя якобы «неподобающе» и требовал от них извинений. А в худшем случае — денег. Но кто этот незваный судья и почему он так долго был безнаказанным — в материале «КП - Северный Кавказ».

Согласно информации, опубликованной самим блогером на страничке в соцсетях, Зелимхану 39 лет. Мужчина — этнический чеченец, проживающий в Москве и ведущий блог на YouTube. Целью своей работы он считает «объединение разных наций в одну большую семью».

Блогер угрожал жертвам предметом, похожим на пистолет. Фото: личная страница Зелимхана ЗелимхановаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зелимхан считал, что специализируется на решении конфликтов. Хотя, судя по отзывам жертв его «решения», действия мужчины больше подходят под статьи уголовного кодекса. Вместе с группкой единомышленников, «чеченский вымогатель извинений» встречался со всеми, кто нарушил одному ему известные правила. Первой его жертвой стал пранкер Эдвард Бил.

— По словам Била, Зелимхан узнал, что при съемках одного из его роликов случилась драка с дагестанским парнем. Парень упал и потерял сознание, там какая-то заварушка произошла, — рассказывает другой блогер Эрик Давидыч. — Когда я позвонил Билу он все подтвердил. Сказал, что за ним ездили, угрожали семье. Потом нашли в каком-то кафе, заставили извиниться и потребовали 2 миллиона рублей.

Эдвард Бил извиняется перед чеченцами после угроз Зелимхана.

Сам Зелимхан не отрицает факта вымогательства: в одном из прямых эфиров он рассказывал, что Бил действительно ему заплатил деньги. Только говорил о сумме в 1 миллион.

Блогер Зелимхан рассказывает о рэкете на миллион 00:00 00:00

На этом приключения «чеченского вымогателя извинений» с блогерами не закончились. В одном из интервью сам Эрик Давидыч заявил, что «любого может послать на ***». Как утверждает блогер, Зелимхан пришел в гости с пистолетом.

— Человек в футболке с Рамзаном Ахматовичем и большой бородой врывается в помещение и ставит мне пистолет к голове. Он потребовал выйти с ним на разговор. Он рассказывает то, что меня поразило просто. Оказывается, я многое упустил в свою бытность блогером. Оказывается, в YouTube есть группа людей, которая контролирует деятельность блогеров и получает «дань» со всех. Если кто-то с кем-то цапается, то они представляют собой некий суд. И принимают решение: кто прав, кто виноват и кто кому сколько должен, — рассказал Давидыч.

Зелимхан "спрашивает" с блогера Давидыча.

После того, как блогер сделал громкое заявление о попытке рэкета Зелимхан месяц не появлялся на YouTube. Денег с Давидыча «вымогатель извинений» больше не требовал. Но продолжил «беседовать» с другими молодыми блогерами.

Пиком и финальным аккордом в «карьере» Зелимхана стала ссора с MMA-блогером Святославом Коваленко. Мужчина в одном из интервью заявил, что «вымогатель извинений» не является для него авторитетом. Наглеца вызвали на разговор. На счастье, Святослав взял с собой оператора.

Беседа сходу перешла в драку. Коваленко ничего не смог противопоставить пятерым оппонентам, но не сбежал с места происшествия. По возвращении домой, молодой человек опубликовал ролик на своем канале. И общественный резонанс не заставил себя ждать.

Толпа чеченцев напала и избила блогера Коваленко.Видео: youtube-канал пострадавшего

О происшествии крайне жестко написал известный блогер Амиран Сардаров, лично знакомый с главой Чечни.

— Группа людей похожих на бандитов во главе с непонятным Зелимханом избивают людей, занимаются рэкетом заставляют публично извиняться. Я понимаю, что страна многонациональная: кто-то живет по закону, а кто-то по понятиям. Но это уже открытый беспредел. И по прежнему никакой реакции ни со стороны правоохранительных органов ни со стороны старших чеченцев, — написал Амиран.

И реакция не заставила себя ждать. Зелимхан вместе со Святославом были вызваны депутатом Госдумы от Чеченской Республики и ближайшим соратником Рамзана Кадырова. Адам Делимханов на пальцах объяснил чеченскому воротиле, что своими действиями он дискредитирует родную республику и культуру.

— Даже если [Коваленко] был бы виноват, нельзя нападать несколько человек на одного и избивать. Для нас это понятно. И в данной ситуации Зелимхан свое получит, никто даже сомневаться не должен. Для нас справедливость — важнее всего, — резюмировал Делимханов.

Блогер Зелимхан извинился перед Святославом Коваленко за избиение.Видео: блог Коваленко на youtube

После этого Зелимхан публично извинился перед пострадавшим. А его канал волшебным образом исчез из видеохостинга YouTube.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Зелимхан будет жестко наказан»: чеченский «вымогатель извинений» попросил прощения за массовое избиение блогера

Чеченский «вымогатель извинений» и ютубер Зелимхан будет наказан за массовое избиение известного блогера Святослава Коваленко. Провинившегося и пострадавшего на разговор вызвал депутат Государственной Думы от Чеченской Республики Адам Делимханов (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да, я русский»: толпа чеченцев избила известного блогера Святослава Коваленко

Известного блогера Святослава Коваленко избил его чеченский коллега Зелимхан вместе с друзьями. Уроженец республики называет себя «кадыровцем», требует извинений за любые поступки, которые считает неправильными. Некоторые блогеры утверждают, что кроме этого он занимается вымогательством (подробности).