«Зелимхан будет жестко наказан»: чеченский «вымогатель извинений» попросил прощения за массовое избиение блогера

Чеченский «вымогатель извинений» и ютубер Зелимхан будет наказан за массовое избиение известного блогера Святослава Коваленко. Провинившегося и пострадавшего на разговор вызвал депутат Государственной Думы от Чеченской Республики Адам Делимханов.

— По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова я два дня разбираюсь в этой ситуации и, даже если [Коваленко] был бы виноват, нельзя нападать несколько человек на одного и избивать. В данной ситуации Зелимхан будет жестко наказан, даже не сомневайтесь. Для нас справедливость — важнее всего. Поступок [который совершил Зелимхан] неприемлем для мусульманина, чеченца, — заявил Адам Делимханов.

Блогер Зелимхан извинился перед Святославом Коваленко за избиение.Видео: блог Коваленко на youtube

Видео беседы с депутатом опубликовал сам Святослав Коваленко. На его кадрах Зелимхан извиняется перед главой Чечни, Делимхановым и самим блогером за нападение. После чего оппоненты пожимают друг другу руки в знак примирения.

Напомним, что конфликт между двумя блогерами произошел из-за того, что в одном из интервью Коваленко заявил, что «Зелимхан не является для него авторитетом». Чеченец вызвал оппонента на разговор, куда пришел с пятью ребятами. Вместо беседы, банда сразу напала на Святослава.

Толпа чеченцев напала и избила блогера Коваленко.Видео: youtube-канал пострадавшего

Зелимхан считал, что имеет право заниматься решением споров и судить людей за «неправильные» поступки. Кроме того, он считал себя «ярым кадыровцем». На самом деле чеченский блогер занимался шантажом коллег. Так, в число его жертв попали известный автоблогер Давидыч и пранкер Эдвард Бил. Оба утверждают, что он угрожал им пистолетом. Давидыч «провинился» тем, что сказал, дословно, что «может послать на *** любого». Бил в одном из своих пранк-видео подрался с дагестанцем.

Кроме извинений, Зелимхан вымогал у жертв деньги. Например, Эдвард Бил утверждает, что ему пришлось выплатить 2 миллиона чеченскому коллеге. Да и сам чеченский блогер не скрывает, что потребовал «кругленькую сумму». Правда он говорил о миллионе рублей.

Записи с извинениями Зелимхан публиковал на своем YouTube-канале. После беседы с Адамом Делимхановым все провокационные ролики были удалены.

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