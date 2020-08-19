«Ничего, живу — только детям зимой очень холодно»: старушка с внуками 6 лет выживает на заброшенной мельнице

Женщина уже не надеется переехать в хороший дом

На заброшенной мельнице в селе Октябрьское (Северная Осетия) 80-летняя Циури Чибирова живет 6 лет вместе с двумя внучками. Постройке больше 70 лет — всего две комнаты. Отопления, водопровода и канализации нет, вода из уличного крана. Из техники только старый холодильник и допотопный телевизор, вся мебель — пара кроватей и сервант. Этот минимум для жизни подарили добрые люди. Перед окнами хибары разбит маленький огород с картошкой, перцем и фасолью. «Ничего, живу — только детям зимой очень холодно», - храбрится Циури. - «Топим «буржуйкой», жаль, коптит сильно».

Оказалась на улице с брошенными матерью детьми

Циури — из Грузии. До вооруженного конфликта с Южной Осетией она жила с родителями супруга и работала на фабрике — вязала на станке занавески. В Северную Осетию бежала в феврале 1991 года с мужем, его отцом, матерью и тремя дочерьми с сыном. «Небезопасно стало. Школы закрылись», - вспоминает женщина. Подаваться в списки беженцев семья не стала. Дом в Осетии купил свекор — он стоит через дорогу от хибары Чибировой. Там женщина с супругом прожили до 2014 года, пока свекор не подарил дом дочери. На правах хозяйки золовка выселила Циури на улицу вместе с пожилым супругом и двумя маленькими внучками. Как рассказывает женщина, к тому времени ее младшая и средняя дочери вышли замуж и съехали, а старшая — бросила своих детей после смерти мужа в 2010 году, так опекунами стали бабушка и дедушка. Сегодня купленный свекром дом пустует, потому что хозяйка — сестра мужа Циури, живет теперь в квартире в городе. Спрашиваем: «А почему же вам не предложили пожить там?». «Оставьте ради бога, это фашисты», - отвечает женщина.

Оказавшись без дома, Циури с мужем попросили помощи у администрации села. Их поставили на учет и пообещали жилье, но жить все равно было негде. «Спасибо депутату Виталию Караеву, что пустил нас сюда — в заброшенный дом».

Здесь живет женщина с внучками. Фото: ОНФ РСО-Алания

Муж без вести пропал

Беда, как известно, не приходит одна. Через 2 года после выселения без вести пропал пожилой супруг Циури. Вот уже 4 года полиция расследует его безызвестное исчезновение. С тех пор, женщине не на кого положиться. Дети сами еле сводят концы с концами. Взрослый 35-летний сын то же без жилья и часто ютится у матери, подрабатывая то грузчиком, то дальнобойщиком.

Сейчас Циури в отпуске — пожилая женщина работает санитаркой в больнице. Она признается, что всегда работала — фабрики, кондитерская, колхоз. Считает, что поэтому еще живет и здорова. Младшая внучка Циури собирается в 8 класс, старшая — на 3 курсе в медицинском колледже, ей 18 лет. Как малоимущая Циури стоит на 86 месте в очереди на социальное жилье, а внучка-студентка, оставшись без родителей — на 1050-м. Как ясно, ждать жилье долго, а купить свое — нереально. Основной доход семьи не превышает 20 тысяч рублей — это пенсия и зарплата Циури. Еще немного платят девочкам, но с этих денег много не скопить. «Я только собрала младшую внучку в школу — 7 тысяч потратила. Могла бы снять жилье — уже переехали бы».

Так выглядит дом пенсионерки. Фото: ОНФ РСО-Алания

Дали землю и общежитие?

В администрации Пригородного района Чибировых знают и говорят, что им давали землю и предлагали переехать в общежитие одного из горных сел.

- Землю дали на дачах у границы с Ингушетией — ингуши эту землю отобрали. А в старом общежитии условия еще хуже, чем наши. И находится оно в глухом ауле, откуда пешком на работу не добраться, а будь транспорт — ехать больше часа. Не могу увезти девочек, им еще учиться надо.

Сейчас семье стараются помочь волонтеры движения ОНФ. «Семья Чибировых живет за чертой бедности. Поэтому мы направили обращение региональной власти с просьбой уделить внимание этой проблеме и предоставить семье временное жилье с удобствами, пока дети не получат от государства положенные им квадраты», - рассказали «Комсомолке» общественники.