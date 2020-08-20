Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 20 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 20 августа. Делимся последними сведениями об эпидобстановке в каждой территории региона. Актуальные данные о COVID-19 - как много заразилось, выздоровело и умерло - в статье "КП-Северный Кавказ".

Карта обновляется. Данные на 19 августа.

Карта "активных" пациентов на Ставрополье. Данные на 19 августа: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 1987 случаев, 1507 выздоровевших, 64 смерти;

2. Пятигорск - 717 случаев, 547 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 527 случаев, 446 выздоровевших, пять смертей;

4. Георгиевский горокруг - 505 случаев, 380 выздоровевших, 11 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 478 случаев, 232 выздоровевших, 13 смертей;

6. Буденновский район - 500 случаев, 193 выздоровевших, восемь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 395 случаев, 278 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 363 случая, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 369 случаев, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 344 случая, 309 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 340 случаев, 298 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 345 случаев, 191 выздоровевший, пять смертей;

13. Предгорный район - 322 случая, 216 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 298 случаев, 44 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 290 случаев, 178 выздоровевших, шесть смертей;

16. Левокумский район - 251 случай, 162 выздоровевших, шесть смертей;

17. Ипатовский горокруг - 245 случаев, 175 выздоровевших, одна смерть;

18. Советский горокруг - 233 случая, 207 выздоровевших, смертей нет;

19. Курский район - 204 случая, 52 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 207 случаев, 138 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 180 случаев, 126 выздоровевших, две смерти;

22. Труновский район - 174 случая, 95 выздоровевших, одна смерть;

23. Железноводск - 164 случая, 47 выздоровевших, три смерти;

24. Степновский район - 162 случая, 89 выздоровевших, смертей нет;

25. Новоселицкий район - 142 случая, 115 выздоровевших, четыре смерти;

26. Кировский горокруг - 134 случая, 114 выздоровевших, две смерти;

27. Грачевский район - 138 случаев, 89 выздоровевших, смертей нет;

28. Апанасенковский район - 126 случаев, 76 выздоровевших, одна смерть;

29. Александровский район - 103 случая, 76 выздоровевших, две смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 86 случаев, 51 выздоровевший, три смерти;

31. Красногвардейский район - 84 случая, 37 выздоровевших, смертей нет;

32. Андроповский район - 61 случай, 50 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 20 августа в Ставропольском крае зафиксировали 10480 случаев заболевания коронавирусом. 6993 человека спасли от инфекции. 203 пациента умерли.