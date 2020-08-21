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«Нормально же катались»: кто на Ставрополье может лишиться машин с армянскими номерами

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей

Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

На Ставрополье, как и по всей России, в целом, начали задерживать автомобили, зарегистрированные в Армении, но оформленные на имя российских граждан.

Так, владельцы этих машин столкнулись с проблемой - требованием зарегистрировать автомобиль в России и уплатить таможенные пошлины. Водители жалуются на высокие таможенные ставки и на то, что это решение для них стало сюрпризом.

Чего хотят владельцы армянских автомобилей? Они требуют представить упрощенную систему регистрации автомобилей в РФ с уплатой государственных пошлин, а для автомобилей выпуска с 2017 года с установкой ГЛОНАСС, но без «таможенной чистки», то есть получить стопроцентную льготу на таможенную пошлину. Либо разрешить поставить машины на временный учет, то есть сдать армянские номера и документы и получить временные номера РФ и ПТС до возможности поставить транспортное средство на учет в РФ без дополнительной таможенной пошлины.

Ранее Госавтоинспекция Ставрополья разъяснила порядок управления автомобилями с государственными регистрационными знаками республики Армения. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», машина допускается к участию в дорожном движении в случае, если:

- она состоит на госучете.

- Его госучет не прекращен. И оно соответствует основным положениям о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, установленным Правительством РФ.

- Обязанность госучета транспортного средства установлена ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и возникает у его владельца в течение 10 дней со дня временного ввоза автомобиля в Россию.

Если владелец автомобиля с регистрационными знаками Республики Армения - житель России и ввозит автомобиль на территорию РФ на срок более года, то автовладельцу необходимо в течение 10 дней с момента въезда обратиться в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для постановки на регистрационный учет.

В пресс-службе УГИБДД по Ставрополью добавили, что при отсутствии этой регистрации, автовладелец может быть привлечен к административной ответственности, санкции которой предусматривают штраф от 500 до 800 рублей.

Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

Тем временем жители Кавказских Минеральных вод подготовили видеообращение к руководству России. Владельцы автомобилей считают, что «оказались вне закона». Они рассказывают, что несколько лет федеральная таможенная служба и ГИБДД России отвечали на официальные запросы об использовании этих автомобилей на дорогах России положительно.

- Таможенный пункт «Верхний Ларс» пропускал и продолжает пропускать наши автомобили, без какого либо декларирования и оформления временного ввоза. Но несколько недель назад в нашем регионе органы ГИБДД стали выписывать и штрафы и изымать автомобили, зарегистрированные в Республике Армении. Сейчас нас пытаются обвинить вне закона,- рассказывает один из участников видеоролика.

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей.

- Мы убедительно просим наложить мораторий на действия сотрудников государственных органов, ограничивающих передвижение наших машин. А также в связи со сложившейся правовой коллизией, рассмотреть возможность транспортной амнистии в отношении наших автомобилей, зарегистрированных в Армении, - просят участники видеообращения.

Ставропольский юрист Давид Паразян в комментарии корреспонденту «КП-Северный Кавказ» считает, что проблема в двух противоречащих друг другу законах:

11 апреля 2017 года между всеми странами-членами ЕАЭС был подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС).

Пунктом 5 Статьи 262 ТК ЕАЭС, которая регулирует положения о выпуске товаров для личного пользования, установлено, что товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза, не подлежащие таможенному декларированию, считаются выпущенными в свободное обращение или выпущенными для вывоза с момента пересечения линии выхода (выезда) из «зеленого» коридора либо линии завершения таможенных операций в местах прибытия или убытия.

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза, которые не подлежат таможенному декларированию и в отношении которых предоставляется возможность совершения таможенных операций, не покидая транспортные средства, считаются выпущенными в свободное обращение или выпущенными для вывоза с момента завершения в отношении таких товаров проведения таможенного контроля в местах прибытия или убытия.

В соответствии подп. 5 п. 1 стать 260ТК ЕАЭС Таможенному декларированию подлежат в том числе, транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах.

Что касается штрафов, то они действительно приходят в адрес автолюбителей. Так как камеры настроены и по всей России «ловят» нарушителей

Что касается штрафов, то они действительно приходят в адрес автолюбителей. Так как камеры настроены и по всей России «ловят» нарушителей

Фото: Архив КП

В соответствии с п. 1 Перечня отдельных видов авто-и мототранспортных средств и прицепов к авто-и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования (Утверждёен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года № 74 «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для личного пользования»), к транспортным средствам для личного пользования относятся, в том числе и автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭДЕАЭС (К товарной позиции 8703 относятся, по сути, все легковые автомобили с бензиновым двигателем, дизельным, а также электродвигателем).

И самое главное в соответствии со ч. 4 ст. 1 ТК ЕАЭС «В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом и иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Союза, применяются положения настоящего Кодекса».

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Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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