«Нормально же катались»: кто на Ставрополье может лишиться машин с армянскими номерами

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

На Ставрополье, как и по всей России, в целом, начали задерживать автомобили, зарегистрированные в Армении, но оформленные на имя российских граждан.

Так, владельцы этих машин столкнулись с проблемой - требованием зарегистрировать автомобиль в России и уплатить таможенные пошлины. Водители жалуются на высокие таможенные ставки и на то, что это решение для них стало сюрпризом.

Чего хотят владельцы армянских автомобилей? Они требуют представить упрощенную систему регистрации автомобилей в РФ с уплатой государственных пошлин, а для автомобилей выпуска с 2017 года с установкой ГЛОНАСС, но без «таможенной чистки», то есть получить стопроцентную льготу на таможенную пошлину. Либо разрешить поставить машины на временный учет, то есть сдать армянские номера и документы и получить временные номера РФ и ПТС до возможности поставить транспортное средство на учет в РФ без дополнительной таможенной пошлины.

Ранее Госавтоинспекция Ставрополья разъяснила порядок управления автомобилями с государственными регистрационными знаками республики Армения. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», машина допускается к участию в дорожном движении в случае, если:

- она состоит на госучете.

- Его госучет не прекращен. И оно соответствует основным положениям о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, установленным Правительством РФ.

- Обязанность госучета транспортного средства установлена ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и возникает у его владельца в течение 10 дней со дня временного ввоза автомобиля в Россию.

Если владелец автомобиля с регистрационными знаками Республики Армения - житель России и ввозит автомобиль на территорию РФ на срок более года, то автовладельцу необходимо в течение 10 дней с момента въезда обратиться в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для постановки на регистрационный учет.

В пресс-службе УГИБДД по Ставрополью добавили, что при отсутствии этой регистрации, автовладелец может быть привлечен к административной ответственности, санкции которой предусматривают штраф от 500 до 800 рублей.

Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

Тем временем жители Кавказских Минеральных вод подготовили видеообращение к руководству России. Владельцы автомобилей считают, что «оказались вне закона». Они рассказывают, что несколько лет федеральная таможенная служба и ГИБДД России отвечали на официальные запросы об использовании этих автомобилей на дорогах России положительно.

- Таможенный пункт «Верхний Ларс» пропускал и продолжает пропускать наши автомобили, без какого либо декларирования и оформления временного ввоза. Но несколько недель назад в нашем регионе органы ГИБДД стали выписывать и штрафы и изымать автомобили, зарегистрированные в Республике Армении. Сейчас нас пытаются обвинить вне закона,- рассказывает один из участников видеоролика.

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей.

- Мы убедительно просим наложить мораторий на действия сотрудников государственных органов, ограничивающих передвижение наших машин. А также в связи со сложившейся правовой коллизией, рассмотреть возможность транспортной амнистии в отношении наших автомобилей, зарегистрированных в Армении, - просят участники видеообращения.

Ставропольский юрист Давид Паразян в комментарии корреспонденту «КП-Северный Кавказ» считает, что проблема в двух противоречащих друг другу законах:

11 апреля 2017 года между всеми странами-членами ЕАЭС был подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС).

Пунктом 5 Статьи 262 ТК ЕАЭС, которая регулирует положения о выпуске товаров для личного пользования, установлено, что товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза, не подлежащие таможенному декларированию, считаются выпущенными в свободное обращение или выпущенными для вывоза с момента пересечения линии выхода (выезда) из «зеленого» коридора либо линии завершения таможенных операций в местах прибытия или убытия.

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза, которые не подлежат таможенному декларированию и в отношении которых предоставляется возможность совершения таможенных операций, не покидая транспортные средства, считаются выпущенными в свободное обращение или выпущенными для вывоза с момента завершения в отношении таких товаров проведения таможенного контроля в местах прибытия или убытия.

В соответствии подп. 5 п. 1 стать 260ТК ЕАЭС Таможенному декларированию подлежат в том числе, транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах.

Что касается штрафов, то они действительно приходят в адрес автолюбителей. Так как камеры настроены и по всей России «ловят» нарушителей Фото: Архив КП

В соответствии с п. 1 Перечня отдельных видов авто-и мототранспортных средств и прицепов к авто-и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования (Утверждёен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года № 74 «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для личного пользования»), к транспортным средствам для личного пользования относятся, в том числе и автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭДЕАЭС (К товарной позиции 8703 относятся, по сути, все легковые автомобили с бензиновым двигателем, дизельным, а также электродвигателем).

И самое главное в соответствии со ч. 4 ст. 1 ТК ЕАЭС «В случае возникновения противоречий между настоящим Кодексом и иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Союза, применяются положения настоящего Кодекса».

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Если автовладелец в течение года повторно привлекается за это нарушение, ему грозит штраф уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев (подробнее)