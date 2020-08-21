Пенсионер убил себя после уголовного преследования за куст конопли

Иллюстративное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту суицида подозреваемого в хранении наркотиков пенсионера. Против Алексея* возбудили уголовное дело из-за одного куста дикорастущей конопли, сообщают жители города Нарткала. Сведения подтвердили источники "КП" в правоохранительных органах.

Алексею было 85 лет, всю жизнь работал руками и разводил живность. Соседи любили старичка, отзывались о нем хорошо. Но неизвестный донес на пенсионера, обвинив в выращивании и хранении на участке дикорастущей конопли.

Сорняк появилась в дальнем углу огорода, где хозяин складывал навоз. Растительность он долго не замечал из-за плохого зрения, но когда срубил - оставил ее в тазике и забыл. Полиция нашла коноплю и забрала Алексея в отдел, против него открыли уголовное дело о хранении наркотиков. Через несколько дней стало известно о самоубийстве подозреваемого. Перед смертью он оставил записку, в которой не признавал вины.

Следственный комитет организовал проверку и выяснил, почему 85-летний житель Кабардино-Балкарии решился на суицид.

- Согласно мариалам проверки пожилой житель города Нарткала Урванского района КБР совершил самоубийство из-за уголовного преследования сотрудниками полиции, обнаружившими на его участке дикорастущую коноплю, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи расследуют все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана оценка работе полиции.

*имя изменено