Следователи из КБР проверяют причину самоубийства пенсионера с коноплей

В Кабардино-Балкарии проходит проверка по факту суицида 85-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту самоубийства 85-летнего пенсионера, - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что ранее у жителя Нарткала Урванского района нашли дикорастущую коноплю. Из-за этого против пенсионера началось уголовное преследование.

- В ходе проверки будут тщательно исследованы все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, - уверяют в СКР по КБР.