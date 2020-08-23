«Подарочек преподнес нам август»: в Дагестане выпал снег

Температура упала до +3 градусов Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане выпал снег! И произошло удивительное для большинства россиян явление 23 августа в Куруш — это село с населением меньше 800 человек в Докузпаринском районе на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг. Место — самое высокогорное не только на всем Северном Кавказе, но во всей Европе. Оно и понятно, ведь населенный пункт возвышается над морем на высоте аж 2560 метров! Как говорят туристы — «выше облаков». Именно отсюда альпинисты начинают восхождение на вершины Базардюзю — высота 4,4 км, Шалбуздаг (4150 метров) и Ерыдаг (3925 метров). Но село Куруш кроме прочего считается и самым южным в России. Отсюда новость про снег в самой южной точке страны воспринимается еще более невероятной.

- Вот такой подарочек преподнес нам август, — комментирует местный житель, автор видео.

Судя по ролику, снежный покров спрятал не только склон горы, но укрыл дома местных жителей. Понятно, что не просто припорошило — снег шел большими хлопьями дольше пары минут.

Но пока все поражаются увиденному, в местной администрации отмечают: «Перед началом осени снег часто выпадает в горах». По данным синоптиков, сегодня температура здесь упала до +3 градусов.

Напомним поэтому, что прошлой осенью, в сентябре месяце, завалило снегом Лакский район республики. Ночью температура опустилась до 0 градусов — утром жители увидели сугробы.