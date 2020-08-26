В Ессентуках к зданию избиркома неизвестные принесли гроб и венки: полиция ведет проверку

Сообщается, что необычную акцию провели до начала рабочего дня. После этого люди в «черном» оперативно уехали на своих машинах
Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
Избирком ставропольского курорта Ессентуков обратилcя в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту инцидента у здания избирательного комитета.
Так, на днях там перед дверью группа неизвестных людей оставила гроб и траурные венки после акции, которая прошла на курорте 24 августа.
В сети появилось нашумевшее видео этого происшествия. На кадрах видно, как группа молодых людей в черном несет гроб и ставит его и венки у дверей избиркома.
В администрации Ессентуков прокомментировали этот инцидент. Они рассказали, что в сентябре этого года пройдут выборы в местную думу. На 28 мест претендуют более 100 кандидатов. Не все желающие попали в список выдвиженцев и «по решению суда несколько человек сняты с предвыборной гонки».
- Применяли ли «отказники» цивилизованные методы выражения своего несогласия неизвестно, - прокомментировали в мэрии курорта.
Сообщается, что необычную акцию провели до начала рабочего дня. После этого люди в «черном» оперативно уехали на своих машинах.
25 августа избирательная комиссия Ессентуков направила заявления сразу в несколько инстанций. Обращение содержит просьбу провести соответствующую проверку на наличие состава преступлений по ст.141и 213 УК РФ прокурору Ессентуков, начальнику отдела в городе Ессентуки службы на КМВ УФСБ РФ по СК, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ СК РФ по СК.
Избирком расценивает эту акцию в центре города, как вмешательство в их деятельность. А также как давление на сотрудников и проявление крайнего неуважения к горожанам.
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Акция в центре города расценивается избиркомом вмешательством в их деятельность и давлением на сотрудников (подробнее)