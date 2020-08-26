Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 августа

Находятся на лечении в стационаре с Covid-19 813 пациентов: тяжелое течение болезни отмечается у 94, из них 26 поддерживаются аппаратами ИВЛ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 26 августа.

Ставрополь - 2126 случаев, 1728 выздоровевший, 69смертей;

Пятигорск - 766 случая, 580 выздоровевших, 11смертей;

Кисловодск - 556 случаев, 466 выздоровевших, 5 смертей;

Туркменский район: 191 случаев, 130 выздоровело, 2 смерти,;

Шпаковский район: 428 случая, 191 выздоровело, 10 смертей; Советский округ: 240 случаев:, 212 выздоровело, 0 смертей;

Степновский район: 165 случаев, 89 выздоровело, 1 смерть;

Труновский район: 199 случая, выздоровело 103, 1 смерть; Петровский округ: 333 случая, выздоровели 206, 6 смертей;

Предгорный район: 337 случаев, выздоровело 224, 4 смерти; Невинномысск: 364 случаев, 321 выздоровело, 6 смертей;

Нефтекумский округ: 500 случаев, 249 выздоровело, 14 смертей;

Новоалександровский округ: 101 случай; выздоровело 58, 3 смерти;

Новоселицкий район: 150 случаев, Выздоровело 121, 4 смерти;

Лермонтов: 6 случаев; выздоровело 5, 0 смерти;

Минераловодский округ: 429 случая, выздоровело — 297, 12 смертей; Кочубеевский район: 372 случая; выздоровело — 349, 7 смертей;

Красногвардейский район: 128 случая, выздоровело — 37, 0 смертей;

Курский район: 218 случаев, выздоровело — 52, смерти 3.

Левокумский район: 264 случая, выздоровело — 164, 6 смертей;

Георгиевский округ: 543 случая; выздоровело — 387, 13 смертей;

Грачёвский район: 153 случая, выздоровело — 95, 0 смертей;

Ессентуки: 366 случая, выздоровело — 317, смертей 7;

Железноводск: 187 случаев, выздоровело — 47, 3 смерти;

Изобильненский округ: 323 случая; выздоровело — 133, 5 смертей;

Ипатовский округ: 276 случаев, выздоровело — 179, 3 смерти;

Кировский округ: 152 случая; выздоровело — 121, смерти 3.

На Ставрополье 7661 человек выздоровел от новой коронавирусной инфекции. Накануне выписали еще 97 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. За сутки лаборатории края провели 4455 исследований на Covid-19.

Всего в период пандемии выполнено 378800 тестов методом ПЦР. За прошедшие сутки выявили 114 новых случаев заболевания. Всего диагноз подтвержден у 11361 человека, в том числе 794 – дети, из них 687 уже выздоровели.

Находятся на лечении в стационаре с Covid-19 813 пациентов: тяжелое течение болезни отмечается у 94, из них 26 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 464; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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