В Минздраве Ставрополья рассказали о наличии коек для коронавирусных больных

Летальным исходом за период пандемии заражение коронавирусом завершилось в 221 случае Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье 7661 человек выздоровел от новой коронавирусной инфекции. Накануне выписали еще 97 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

За сутки лаборатории края провели 4455 исследований на Covid-19. Всего в период пандемии выполнено 378800 тестов методом ПЦР. За прошедшие сутки выявили 114 новых случаев заболевания. Всего диагноз подтвержден у 11361 человека, в том числе 794 – дети, из них 687 уже выздоровели.

Находятся на лечении в стационаре с Covid-19 813 пациентов: тяжелое течение болезни отмечается у 94, из них 26 поддерживаются аппаратами ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 464; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Под медицинским наблюдением находятся 6041 человек, в том числе 5256 соблюдают самоизоляцию на дому. Сняты с меднаблюдения 57210 человек.

Летальным исходом за период пандемии заражение коронавирусом завершилось в 221 случае.

На 71% свободны в стационарах инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, а также на 65% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще три пациента. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей:

- Мы сохраняем высокий охват тестированием для выявления новых случаев заражения. Сейчас ежедневно проводится уже около 4 тысяч таких исследований. Растут и наши возможности для более точного диагностирования болезни с помощью компьютерной томографии - в этом месяце новый томограф начал работать в Ставрополе, еще один совсем скоро запустим в эксплуатацию в Пятигорске, - рассказал Владимир Владимиров.

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