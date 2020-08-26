На Ставрополье три пациента скончались за сутки от коронавируса

По словам губернатора Ставрополья, ⠀за прошедший день из-под меднаблюдения выписаны еще 97 пациентов, выздоровевших от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 114 человек.

Скончались еще три пациента. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае зафиксировано 221 жертва инфекции. Число зараженных на 26 августа достигло 11361.

По словам губернатора Ставрополья, за прошедший день из-под меднаблюдения выписаны еще 97 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Так, в целом за все время болезнь смогли преодолеть 7,6 тысячи человек. - Мы сохраняем высокий охват тестированием для выявления новых случаев заражения. Сейчас ежедневно проводится уже около 4 тысяч таких исследований. Растут и наши возможности для более точного диагностирования болезни с помощью компьютерной томографии - в этом месяце новый томограф начал работать в Ставрополе, еще один совсем скоро запустим в эксплуатацию в Пятигорске, - рассказал Владимир Владимиров. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье готовятся к вакцинации населения, которая пройдет в сентябре этого года.

Прививочная компания от сезонного гриппа охватит порядка 1,5 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.