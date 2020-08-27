Секрет женского счастья: как найти идеального мужчину

Женский коуч Алена Светлая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как найти идеального мужчину современной девушке? Почему столько одиноких женщин? И устраивает ли их это на самом деле? Почему одни женщины легко «находят» мужчин, а другим так и не удаётся встретить партнера? Что мотивирует современных женщин на замужество? И для чего современной женщине мужчина, выясняла «Комсомолка». Ответы на вопросы давала женский коуч Алена Светлая.

- Почему столько одиноких женщин? И устраивает ли их это на самом деле?

- Кого-то действительно устраивает одиночество. Такие девушки более осознанно относятся к отношениям. В основном они понимают, чего хотят. Эти девушки, женщины видят, что достойных мужчин рядом нет, поэтому выбирают временно или навсегда быть одной. Но при этом чувствуют себя комфортно. Но есть и другая категория женщин. Они, наоборот, не знают, чего хотят. Они вроде бы хотят отношений, но при этом не знают какого мужчину хотят видеть рядом с собой. В итоге остаются одинокими. Не зря говорят, «Вселенная отвечает на наши запросы». Мы, девушки должны понимать, чего мы хотим. А то зачастую, бывает, как в басне Ивана Крылова: лебедь рвется в высь, щука тянет в воду, а рак пятится назад. Это соотношение как раз - таки того, что у нас есть в голове, в сердце и соотношение того, за что у нас отвечает вторая чакра. Это - сексуальность и любовь – зона удовольствия, одним словом. То есть мы хотим разного. И поэтому у женщин бывает так: один ей нравится, со вторым ей комфортно проводить время и общаться, а с третьим ей приятно. Она на физиологическом уровне чувствует себя с ним очень хорошо. В таком случае не будет отношений. Каждый мужчина очень чувствует каждую женщину и понимает, что ей нужно от меня только вот это. И если он предложит ей жить вместе с ним, то она просто не согласится. Нужно найти баланс и четко понять, чего ты хочешь.

Что мотивирует современных женщин на замужество? И для чего современной женщине мужчина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто такой идеальный мужчина и стоит ли за ним гнаться:

- Когда я работаю со своими принцессами (клиентками), я им говорю, вы должны научиться правильно мыслить и формулировать свои желания и чувства. Когда мы переносим это на бумагу, уже более четко видим, что мы хотим. Например, можно начать с вопроса, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. Кто-то начинает сразу писать о внешности. Сразу становится понятно, что для нее важно. Тогда пусть девушка не удивляется, почему к ней в основном тянутся мужчины, обладающие превосходной внешностью, но не проявляющие заботы и всего остального.

Мы рисуем себе картинку идеала, которого на самом деле может и не существует. И часто не можем ее найти. Например, девушка мечтает, хочу красивого, умного, состоятельного и перспективного мужчину, который не гуляет, не пьем и не курит. И тут возникает следующий вопрос: а ты соответствуешь этому идеалу? Мы хотим быть с таким, но при этом забиваем на свою внешность: красимся только на чью-то свадьбу и на Новый год. Конечно, с таким подходом не притянешь к себе этого идеала, - считает женский коуч Алена Светлая.

Почему одни женщины легко «находят» мужчин, а другим так и не удаётся встретить партнера?

- Во-первых, нужно признаться себе, что да, я не умею строить отношения, но очень этого хочу. Ведь чтобы решить проблему, нужно ее осознать. Девушки, которые легко находят себе пар для свиданий часто не имеют серьезных отношений после. Потому что там есть цель - наслаждаться жизнью и получать подарки. Все зависит от того, чего хочет женщина, - уверена Алена.

Почему одни женщины легко «находят» мужчин, а другим так и не удаётся встретить партнера Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Что мотивирует современных женщин на замужество? И для чего современной женщине мужчина

- Для кого-то замужество – шанс вырваться из той жизни, которая ее не устраивает. Кто-то рвется к изобилию, к шикарной жизни. Для многих мужчина является билетом в новую жизнь. Потом эта женщина понимает, что ей не нужен был этот муж и они расходятся. Хуже, когда уже есть дети, а ты не можешь уйти от не любимого человека. Часто причиной становятся слова мамы: вышла замуж, терпи. Или, кому ты нужна в таком возрасте, с детьми, уже ведь давно не красавица. Нужно просто понять, что жизнь после развода существует.

Во время эфира в студию «Комсомолки» поступил вопрос от подписчицы:

- Мне 32 года. У меня успешная работа, своя квартира. Я строю свою карьеру, но родители постоянно спрашивают, когда я выйду замуж? В последнее время давление стало таким, что я перестала общаться с матерью. Как ей объяснить, что мне и так хорошо?

- А дочке вполне себе хорошо, я так понимаю. У нее любимая работа, квартира, таких людей можно поздравить. Я бы посоветовала перестать ей кому-то что-то доказывать и спорить. Возможно, эта девушка в 32 года наслаждается тем, что у нее есть здесь и сейчас. Это нормально, когда человек полноценный и ему не нужно дополнение в виде мужчины. Стоит поговорить с мамой, рассказать ей, что пока ты не нуждается в таком этапе своей жизни, - советует женский коуч Алена Светлая.

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