Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 28 августа

За сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 125 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 28 августа.
Ставрополь: заболело — 2149, выздоровело — 1751, 70 смертей;
Александровский район: Заболело — 108, выздоровело — 92, 3 смерти;
Андроповский район: Заболело — 66, выздоровело — 56, 3 смерти;
Апанасенковский район: Заболело — 150, выздоровело — 118, 1 смерть;
Арзгирский район: Заболело — 253, выздоровело — 157, 1 смерть;
Благодарненский округ:заболело — 377, выздоровело — 235, 5 смертей;
Будённовский район: заболело — 568, выздоровело — 205, 10 смертей;
Георгиевский округ: заболело — 544, выздоровело — 395, 14 смертей;
Грачёвский район: заболело — 153, выздоровело — 9, 0 смертей;
Ессентуки:заболело — 373, выздоровело — 317, 7 смертей;
Железноводск: заболело — 188, выздоровело — 47, 3 смерти;
Изобильненский округ:заболело — 326, выздоровело — 133, 5 смертей;
Ипатовский округ:заболело — 280, выздоровело — 179, 4 смерти;
Кировский округ: заболело — 152, выздоровело — 121, 3 смерти;
Кисловодск: заболело — 556, выздоровело — 471, 5 смертей;
Кочубеевский район: заболело — 372, выздоровело — 344, 7 смертей;
Красногвардейский район: заболело — 139, выздоровело — 3, 0 смертей;
Курский район:заболело — 218, выздоровело — 52, 3 смерти;
Левокумский район: заболело — 264, выздоровело — 164, 6 смертей;
Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смертей;
Минераловодский округ: заболело — 429, выздоровело — 297, 12 смертей;
Невинномысск: заболело — 364, выздоровело — 321, 6 смертей;
Нефтекумский округ: заболело — 508, выздоровело — 250, 14 смертей; Новоалександровский округ: заболело — 101, выздоровело — 58, 3 смерти;
Новоселицкий район: заболело — 151, выздоровело — 121, 4 смерти;
Петровский округ: заболело — 339, выздоровело — 215, 6 смертей;
Предгорный район: заболело — 344, выздоровело — 226, 4 смерти;
Пятигорск: заболело — 772, выздоровело — 580, 11 смертей.
Советский округ: заболело — 240, выздоровело — 218, 0 смертей;
Степновский район: заболело — 165, выздоровело — 89, 1 смерть;
Труновский район: заболело — 199, выздоровело — 117, 1 смерть;
Туркменский район: заболело — 196, выздоровело — 131, 2 смерти;
Шпаковский район: заболело — 429, выздоровело — 191, 10 смертей.
На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 125 человек. Число зараженных достигло 11606. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением из-под меднаблюдения выписаны еще 143 пациента.
Так, число тех, кто смог победить болезнь, приближается уже к 8 тысячам человек.
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