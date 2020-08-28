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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 28 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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За сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 125 человек

За сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 125 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 28 августа.

Ставрополь: заболело — 2149, выздоровело — 1751, 70 смертей;

Александровский район: Заболело — 108, выздоровело — 92, 3 смерти;

Андроповский район: Заболело — 66, выздоровело — 56, 3 смерти;

Апанасенковский район: Заболело — 150, выздоровело — 118, 1 смерть;

Арзгирский район: Заболело — 253, выздоровело — 157, 1 смерть;

Благодарненский округ:заболело — 377, выздоровело — 235, 5 смертей;

Будённовский район: заболело — 568, выздоровело — 205, 10 смертей;

Георгиевский округ: заболело — 544, выздоровело — 395, 14 смертей;

Грачёвский район: заболело — 153, выздоровело — 9, 0 смертей;

Ессентуки:заболело — 373, выздоровело — 317, 7 смертей;

Железноводск: заболело — 188, выздоровело — 47, 3 смерти;

Изобильненский округ:заболело — 326, выздоровело — 133, 5 смертей;

Ипатовский округ:заболело — 280, выздоровело — 179, 4 смерти;

Кировский округ: заболело — 152, выздоровело — 121, 3 смерти;

Кисловодск: заболело — 556, выздоровело — 471, 5 смертей;

Кочубеевский район: заболело — 372, выздоровело — 344, 7 смертей;

Красногвардейский район: заболело — 139, выздоровело — 3, 0 смертей;

Курский район:заболело — 218, выздоровело — 52, 3 смерти;

Левокумский район: заболело — 264, выздоровело — 164, 6 смертей;

Лермонтов: заболело — 6, выздоровело — 5, 0 смертей;

Минераловодский округ: заболело — 429, выздоровело — 297, 12 смертей;

Невинномысск: заболело — 364, выздоровело — 321, 6 смертей;

Нефтекумский округ: заболело — 508, выздоровело — 250, 14 смертей; Новоалександровский округ: заболело — 101, выздоровело — 58, 3 смерти;

Новоселицкий район: заболело — 151, выздоровело — 121, 4 смерти;

Петровский округ: заболело — 339, выздоровело — 215, 6 смертей;

Предгорный район: заболело — 344, выздоровело — 226, 4 смерти;

Пятигорск: заболело — 772, выздоровело — 580, 11 смертей.

Советский округ: заболело — 240, выздоровело — 218, 0 смертей;

Степновский район: заболело — 165, выздоровело — 89, 1 смерть;

Труновский район: заболело — 199, выздоровело — 117, 1 смерть;

Туркменский район: заболело — 196, выздоровело — 131, 2 смерти;

Шпаковский район: заболело — 429, выздоровело — 191, 10 смертей.

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 125 человек. Число зараженных достигло 11606. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением из-под меднаблюдения выписаны еще 143 пациента.

Так, число тех, кто смог победить болезнь, приближается уже к 8 тысячам человек.

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