В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Автобус съехал в кювет и перевернулся. Фото: ГУ МВД по Дагестану.

В Тарумовском районе Дагестана сегодня ночью произошло ДТП с рейсовым автобусом "Москва-Махачкала". Он опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали 11 из 45 пассажиров. Все они госпитализированы. По данным ГУ МВД по Дагестану, один человек находится в тяжелом состоянии, другие получили травмы и переломы, но их жизни ничего не угрожает.

- По предварительной информации, причиной аварии стало оторвавшееся колесо ехавшего навстречу "КамАЗа". Оно попало в автобус, отчего тот съехал с дороги перевернулся, - пояснили в ведомстве.