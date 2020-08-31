UFC назвал следующего соперника для брата Хабиба Нурмагомедова

Фото: https://www.instagram.com/p/CEfy-I7K_aX/

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком против казахстанца Сергея Морозова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсмен подписал контракт с лигой в январе. Он должен был впервые выступить под эгидой промоушена в июле на «Бойцовском острове». Однако, Умар снялся с соревнований из-за смерти своего дяди и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Новый поединок спортсмена назначен на турнир UFC 254 24 октября 2020 года. Известно, что на нем также выступит его двоюродный брат - чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/p/CEfy-I7K_aX/

Умар Нурмагомедов родился 3 января 1996 года в дагестанском городе Кизилюрт.

По этническому происхождению – аварец. После переезда в Махачкалу Умар начал тренировки в лагере своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова. За свою карьеру 24-летний Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, выиграл все 12 боев.

Его соперник Сергей Морозов имеет в активе 16 побед при четырех поражениях. И, кстати, для 31-летнего казахстанца этот поединок также будет дебютным в UFC.

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