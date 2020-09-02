Пенсионера, покончившего с собой из-за куста конопли, признали невиновным

Ложно обвиненный Николай Захарченко не смог пережить позор

В Кабардино-Балкарии закрыто громкое дело об изъятии куста конопли с участка у дома пожилого жителя Нарткалы. Покончивший с собой 85-летний Николай Захарченко, который не смог пережить позора из-за обвинений в наркопроизводстве, оказался полностью невиновен.

Адвокат Руслан Ельмирзоков заявил, что уголовное преследование прекращено, потому что преступного умысла не нашли. Будь пенсионер жив, его должны были реабилитировать. Теперь материалы нашумевшего дела изучает районная прокуратура республики.

Напомним, что 13 августа на странице Instagram МВД КБР появилась новость о задержании жителя поселка Нарткала, у которого на участке нашли «около килограмма наркотиков растительного происхождения» — «для личного пользования».

Полицейские, как положено, приложили фотографию с «изъятым» — это был старый оцинкованный тазик с сухой травой. Николай Макарович не осознавал сперва, зачем соседку привели — она стала понятой, и что за бумаги ему протянули. Ведь дикорастущая конопля для почти незрячего старика — самая обычная трава в корм кроликам. И при следователях Захарченко даже показал, с каким хрустом они ее уплетают.

Но смывы на руках и формулировка «особо крупный размер» применительно к кусту конопли стали достаточным доказательством, что дед — самый настоящий преступник. Уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ завели в тот же день.

Уже после трагедии «КП» связалась с 82-летней супругой Николая Евгенией Захарченко. В слезах овдовевшая женщина рассказала, что муж плакал и кричал «Позор!». И что она нашла его тело в сарае 17 августа. Рядом лежала предсмертная записка, в которой «Коля» просил близких его простить.

Сегодня ведется следственная проверка, в том числе в Урванском отделении полиции. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела за «доведение до самоубийства».

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