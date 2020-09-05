«За кражу невест берут под арест»: на Ставрополье юноша ответит за неудачное похищение возлюбленной

Молодой человек схватил девушку, которая сидела на лавочке и насильно посадил ее в машину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта история пылкого ставропольского юноши могла бы закончиться пышной свадьбой, но завершилась возбуждением уголовного дела. Случай произошел в Левокумском районе Ставрополья, где проживал молодой человек.

Весной 2020 года, когда все были обеспокоены пандемией, парень разрабатывал план, как похитить невесту. «За кражу невест не берут под арест», по всей видимости, думал неопытный жених, когда уговаривал своих товарищей помочь ему.

Друзей из своего села герой истории уверял, что сама невеста согласна, не против того, чтобы ее похитили. Мол, они давно состоят в романтических отношениях с этой девушкой.

Более того, парень соврал товарищам, что похищение будет спланированным. Просто для соблюдения всех традиций, - убеждал молодой человек односельчан.

Уговорив парней, юноша в мае этого года, около 17:20, сел с друзьями в автомобиль и подъехал к местности, где находился дом этой девушки. Парни остановились и стали ее ожидать. Возлюбленная юноши вышла из дома и присела на лавочку.

Однако, посидеть спокойно напротив своего дома не вышло. Через полчаса парень, применяя физическую силу, руками схватил девушку и насильно усадил в автомобиль.

Там их уже ждали друзья жениха, не осведомленные о преступных намерениях товарища. Компания парней увезла девушку в сторону села Урожайного Левокумского района. К счастью, отец «невесты» на своей машине догнал легковушку несостоявшегося зятя. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Когда испуганный юноша остановил машину, девушка выбежала из нее и пересела в автомобиль своего отца. В этот же момент жених скрылся с места происшествия.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Собранные доказательства переданы в Ленинский суд Ставрополя для принятия окончательного решения.

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