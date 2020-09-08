Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 8 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 8 сентября. Последние сведения о COVID-19 в каждом городе, районе и городском округе, число инфицированных, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 2335 случаев, 1879 выздоровевших, 80 смертей;

2. Пятигорск - 813 случаев, 649 выздоровевших, 11 смертей;

3. Буденновский район - 724 случая, 267 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 623 случая, 439 выздоровевших, 14 смертей;

5. Кисловодск - 594 случая, 516 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 550 случаев, 307 выздоровевших, 16 смертей;

8. Шпаковский район - 504 случая, 204 выздоровевших, 11 смертей;

7. Минераловодский горокруг - 457 случаев, 317 выздоровевших, 14 смертей;

9. Петровский район - 424 случая, 279 выздоровевших, восемь смертей;

10. Ессентуки - 421 случай, 344 выздоровевших, девять смертей;

11. Невинномысск - 419 случаев, 356 выздоровевших, шесть смертей;

12. Благодарненский горокруг - 410 случаев, 250 выздоровевших, пять смертей;

13. Кочубеевский район - 390 случаев, 334 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 367 случаев, 243 выздоровевших, четыре смерти;

15. Изобильненский район - 371 случай, 203 выздоровевших, пять смертей;

16. Ипатовский горокруг - 348 случаев, 181 выздоровевший, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 316 случаев, 191 выздоровевший, одна смерть;

18. Левокумский район - 292 случая, 196 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 272 случая, 229 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 246 случаев, 59 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 234 случаев, 123 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 229 случаев, 148 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 207 случаев, 102 выздоровевших, три смерти;

24. Грачевский район - 180 случаев, 105 выздоровевших, смертей нет;

25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

26. Апанасенковский район - 168 случаев, 139 выздоровевших, одна смерть;

27. Красногвардейский район - 166 случаев, 42 выздоровевших, смертей нет;

28. Кировский горокруг - 167 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоселицкий район - 162 случая, 144 выздоровевших, четыре смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 122 случая, 60 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 112 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 79 случаев, 59 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 8 сентября в Ставропольском крае коронавирус заболели 12 878 пациентов. 8693 зараженных спасли от инфекции. 252 пациента умерли.