Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 8 сентября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 8 сентября. Последние сведения о COVID-19 в каждом городе, районе и городском округе, число инфицированных, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".
1. Ставрополь - 2335 случаев, 1879 выздоровевших, 80 смертей;
2. Пятигорск - 813 случаев, 649 выздоровевших, 11 смертей;
3. Буденновский район - 724 случая, 267 выздоровевших, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 623 случая, 439 выздоровевших, 14 смертей;
5. Кисловодск - 594 случая, 516 выздоровевших, пять смертей;
6. Нефтекумский горокруг - 550 случаев, 307 выздоровевших, 16 смертей;
8. Шпаковский район - 504 случая, 204 выздоровевших, 11 смертей;
7. Минераловодский горокруг - 457 случаев, 317 выздоровевших, 14 смертей;
9. Петровский район - 424 случая, 279 выздоровевших, восемь смертей;
10. Ессентуки - 421 случай, 344 выздоровевших, девять смертей;
11. Невинномысск - 419 случаев, 356 выздоровевших, шесть смертей;
12. Благодарненский горокруг - 410 случаев, 250 выздоровевших, пять смертей;
13. Кочубеевский район - 390 случаев, 334 выздоровевших, семь смертей;
14. Предгорный район - 367 случаев, 243 выздоровевших, четыре смерти;
15. Изобильненский район - 371 случай, 203 выздоровевших, пять смертей;
16. Ипатовский горокруг - 348 случаев, 181 выздоровевший, шесть смертей;
17. Арзгирский район - 316 случаев, 191 выздоровевший, одна смерть;
18. Левокумский район - 292 случая, 196 выздоровевших, семь смертей;
19. Советский горокруг - 272 случая, 229 выздоровевших, смертей нет;
20. Курский район - 246 случаев, 59 выздоровевших, три смерти;
21. Труновский район - 234 случаев, 123 выздоровевших, две смерти;
22. Туркменский район - 229 случаев, 148 выздоровевших, две смерти;
23. Железноводск - 207 случаев, 102 выздоровевших, три смерти;
24. Грачевский район - 180 случаев, 105 выздоровевших, смертей нет;
25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;
26. Апанасенковский район - 168 случаев, 139 выздоровевших, одна смерть;
27. Красногвардейский район - 166 случаев, 42 выздоровевших, смертей нет;
28. Кировский горокруг - 167 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;
29. Новоселицкий район - 162 случая, 144 выздоровевших, четыре смерти;
30. Новоалександровский горокруг - 122 случая, 60 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 112 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 79 случаев, 59 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 8 сентября в Ставропольском крае коронавирус заболели 12 878 пациентов. 8693 зараженных спасли от инфекции. 252 пациента умерли.