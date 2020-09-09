Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 сентября. "КП-Северный Кавказ" публикует последние данные, обнародованные управлением Роспотребнадзора Ставропольского края. Сколько больных, выздоровевших и умерших в каждой территории региона - в материале.

Карта "активных" пациентов с коронавирусом обновляется

1. Ставрополь - 2357 случаев, 1913 выздоровевших, 82 смерти;

2. Пятигорск - 817 случаев, 657 выздоровевших, 11 смертей;

3. Буденновский район - 733 случаев, 283 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 623 случая, 450 выздоровевших, 14 смертей;

5. Кисловодск - 602 случая, 521 выздоровевший, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 552 случая, 309 выздоровевших, 16 смертей;

8. Шпаковский район - 509 случаев, 209 выздоровевших, 11 смертей;

7. Минераловодский горокруг - 462 случая, 317 выздоровевших, 14 смертей;

9. Петровский район - 434 случая, 289 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 430 случаев, 356 выздоровевших, шесть смертей;

11. Ессентуки - 426 случаев, 346 выздоровевших, девять смертей;

12. Благодарненский горокруг - 412 случаев, 257 выздоровевших, пять смертей;

13. Кочубеевский район - 391 случай, 325 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 372 случая, 249 выздоровевших, четыре смерти;

15. Изобильненский район - 373 случая, 219 выздоровевших, пять смертей;

16. Ипатовский горокруг - 352 случая, 181 выздоровевший, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 322 случая, 192 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 292 случая, 196 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 275 случаев, 231 выздоровевший, смертей нет;

20. Курский район - 249 случаев, 62 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 238 случаев, 125 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 233 случая, 149 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 208 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Грачевский район - 182 случая, 116 выздоровевших, смертей нет;

25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

26. Новоселицкий район - 168 случаев, 144 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 168 случаев, 150 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 167 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;

29. Красногвардейский район - 166 случаев, 42 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский горокруг - 122 случая, 60 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 112 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 79 случаев, 60 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 9 сентября в Ставропольском крае за все время коронавирус заразились 13 002 пациента. 8839 пациентов вылечили, но 254 пациента спасти не удалось.