Иммунолог о числе больных коронавирусом на Ставрополье: "Надо умножать на десять"

Эксперт связывает увеличение прироста с работой сотрудников Роспотребнадзора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье быстро растет число больных коронавирусом. Регион почти каждый день входит в десятку по приросту зараженных в России. По состоянию на 9 сентября в крае обнаружено 13129 инфицированных COVID-19. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с "КП-Северный Кавказ" сказал, что больных может быть в разы больше.

- Количество выявленных больных надо умножать на десять. Тогда мы поймем реальное число зараженных, носителей и переболевших. Как угодно контактировавших с вирусом. Это первое, - признался Жемчугов. - Во-вторых, прирост в таком количестве надо сопоставлять с числом выполненных анализов. Если специалисты стали выполнять в 10 раз больше исследований, то такой прирост мал. Это очень маленькое число для прироста.

Подтверждение словам доктора можно обнаружить в данных Роспотребнадзора. Так, 21 мая число охвата тестированием на COVID-19 на 100 тысяч жителей края составило 67. В этот и последующие дни количество зараженных не превышало отметки в 80 человек. В июне тестирование увеличили вдвое - и число выявленных случаев стало варьироваться от 80 до 130. Относительно майских показателей количество исследований на коронавирус выросло почти в три раза.

- В Ставрополе прекрасный противочумный институт. Там работают профессионалы высочайшего уровня, которые способны сделать очень много по анализам. Я думаю, что прирост, возможно, произошел из-за того, что начали делать больше анализов,- заключил Жемчугов.

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