«Страшная квартира»: на Ставрополье четырехлетняя девочка оказалась запертой с мертвой бабушкой

Спасатели напоминают: если ваши родственники не выходят на связь, а попасть в квартиру самостоятельно вы не можете, вызывайте экстренные службы по телефону «112»! Фото: Архив "КП"

Жуткий случай произошел в селе Дивное Апанасенковского района Ставрополья. Там в одном из частных домов проживала 67-летняя женщина вместе с 4-летней внучкой.

Родственники пенсионерки решили ее проведать. Однако не смогли попасть в дом, где кроме женщины их ждала еще и малышка.

Близкие звонили в дверь, и на мобильный, однако, никто не подавал признаков жизни. Тогда родственники стали волноваться, заподозрив страшное. А после и вовсе выяснилось, что утром никто не привел четырехлетнюю девочку в детский сад.

Женщины решили вызвать на место происшествия спасателей. К сожалению, страхи родственников оправдались, когда спасатели по лестнице поднялись на третий этаж. С помощью монтировки в течение одной минуты они открыли пластиковое окно и вошли в квартиру.

Перед ними предстала жуткая картина: в спальне на кровати они обнаружили умершую пенсионерку и спящую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

К счастью, малышка спокойно спала и не знала о случившемся.

Спасатели напоминают: если ваши родственники не выходят на связь, а попасть в квартиру самостоятельно вы не можете, вызывайте экстренные службы по телефону «112»! Чаще всего помощь требуется именно социально-незащищенным категориям граждан – детям, пожилым людям.

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