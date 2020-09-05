На Ставрополье помогают женщине, чьи дети жили в ужасающих условиях

На Ставрополье история о детях, погрязших в мусоре, не оставила в стороне никого. Стало известно, что волонтеры уже приступили к ремонту частного дома многодетной мамы из хутора Восточный Советского округа.

- Семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, адресную помощь в проведении ремонта оказывают волонтеры Зеленокумского многопрофильного техникума и ремонтная бригада местного колхоза, где и работает Ольга Михайловна, - поделился глава округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал ролик, на котором ставропольские дети живут в антисанитарных условиях. Братья –двойняшки спали без одежды на металлической сетке кровати без пастельных принадлежностей..

По указанию руководителя следственного управления СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова по выявленному в интернете видео начал проверку.

Позже этот инцидент прокомментировал глава Советского округа Сергей Воронков, где и проживает эта семья:

-Хочу проинформировать всех, кого обеспокоило это видео. Ситуация с детьми неоднозначная. Многодетная мать оказалась в трудной жизненной ситуации. При этом у нее с детьми выстроены хорошие отношения, на работе о ней отзываются хорошо, - поделился Воронков.

По словам соседей этой женщины, они никогда не видели мать нетрезвой. Дети женщины всегда чистые. Сама женщина трудится дояркой в местном колхозе, воспитывает шестерых детей, - рассказывают односельчане.

На данный момент мальчиков забрали органы опеки по обоюдному согласию, пока мать приводит дом в порядок.

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