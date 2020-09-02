Стали известны подробности шокирующей истории детей, погрязших в мусоре на Ставрополье

Фото: скриншот видео из соцсети

Сеть взорвал ролик, на котором ставропольские дети живут в антисанитарных условиях. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в доме полная – антисанитария. Братья –двойняшки спали без одежды на металлической сетке кровати без пастельных принадлежностей.

По указанию руководителя следственного управления СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова по выявленному в интернете видео начал проверку.

Позже этот инцидент прокомментировал глава Советского округа Сергей Воронков, где и проживает эта семья:

-Хочу проинформировать всех, кого обеспокоило это видео. Ситуация с детьми неоднозначная. Многодетная мать оказалась в трудной жизненной ситуации. При этом у нее с детьми выстроены хорошие отношения, на работе о ней отзываются хорошо, - поделился Воронков.

По его словам, на учете семья никогда не состояла, обращений в органы опеки не поступало. Медосмотр детей показал, что дети абсолютно здоровы. Мать много работала, дом готовила к проведению ремонта.

После инцидента с родственницей и попаданием ролика в соцсеть, органы опеки посетили семью и предложили матери помощь.

-Предпринимаются меры по оказанию содействия в ремонте, реструктуризации долга по газу. Также ей окажут благотворительную помощь, - добавил глава округа.

Дети временно переданы в реабилитационный центр. Но уже сегодня мать предпринимает меры, чтобы вернуть их как можно скорее. Женщина убрала в доме, закупила обои, краску, самостоятельно начала ремонт.

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