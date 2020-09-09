«Сказал, что за меня уже заплачено»: в Дагестане спасли «кирпичных рабов»

Эта история, как одна из сотни предыдущих «о рабстве» на Северном Кавказе, началась на Площади трех вокзалов в Москве Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Эта история, как одна из сотни предыдущих «о рабстве» на Северном Кавказе, началась на Площади трех вокзалов в Москве. Там Дмитрию Винокурову предложили подработку «на неделю».

Тогда обездоленный и ищущий хоть какой-нибудь заработок, мужчина не догадывался, что скоро окажется в Дагестане. А все просто потому, что вербовщик не обозначил будущее место работы.

У Дмитрия ничего не было кроме паспорта. Без денег, документов и мобильного телефона несчастный согласился на предложение сомнительного работодателя. Работягу привезли в Дагестан, где местом работы оказался кирпичный завод.

Там уже стало понятно, что условия резко отличаются от озвученных. Однако никакие возражения не принимались. На отказ Дмитрия работодатель сразу строго заявил, что за него уже заплачено. Мол, надо отработать хотя бы месяц. И тут по «классике жанра» у мужчины сразу отбирают паспорт.

Дмитрий работал две недели, потом решил связаться с родственниками. Напомним, что мобильного у него не было. Он попросил телефон у другого работника. А тот позвонил по номеру Дмитрия, и оказалось, что потерянный им ранее на вокзале телефон нашли и отнесли в стол забытых вещей.

Фото: alternative.help •

К счастью, этот телефон передали маме Дмитрия. Так мужчина смог с ней созвониться.

Тем временем активисты освободительного движения «Альтернатива» узнали, что мужчине надо помочь вернуться домой. При этом «хозяин» Дмитрия уже в присутствие активиста отказывался отдавать паспорт работника. Но, к счастью, и эта проблема была благополучна решена.

После чего таким же образом решил «уйти из рабства» и коллега Дмитрия – Игорь Родмонов. Тот самый «друг по несчастью», который одолжил ему свой телефон. Оба мужчины отправились в Москву и написали заявления.

Фото: alternative.help •

Выяснилось, что все это время Дмитрий был в розыске, его родственники обращались в прокуратуру.

Эта история, к счастью, длилась недолго и закончилась счастливо для попавших в капкан рабства героев. Теперь юрист движения «Альтернатива» будет добиваться наказания преступников.

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