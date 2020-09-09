Группа из 400 граждан Азербайджана, находившихся в Дагестане из-за коронавируса, отправилась домой

Власти Азербайджана по спецкоридору пропустили домой очередную группу своих сограждан, которые из-за ситуации с коронавирусом оставались на границе с Дагестаном в палаточных лагерях. Так, вчера 8 сентября группа из 400 человек смогли вернуться домой.

Тем временем к границе между Азербайджаном и Дагестаном продолжают прибывать граждане соседней страны.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане в результате незаконных действий граждан Азербайджана, требующих пропустить их через границу, пострадали семь силовиков. Также выяснилось, что злоумышленники повредили пять служебных автомобиля правоохранителей.

СКР России по Республике Дагестан проводит доследственную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.