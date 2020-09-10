Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 10 сентября. Рассказываем, какая эпидобстановка в каждой территории региона. Количество больных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП-Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 2402 случая, 1940 выздоровевших, 87 смертей;

2. Пятигорск - 823 случая, 679 выздоровевших, 11 смертей;

3. Буденновский район - 758 случаев, 331 выздоровевший, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 624 случая, 455 выздоровевших, 14 смертей;

5. Кисловодск - 615 случаев, 525 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 552 случая, 313 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 516 случаев, 215 выздоровевших, 12 смертей;

8. Минераловодский горокруг - 465 случаев, 318 выздоровевших, 14 смертей;

9. Петровский район - 453 случая, 336 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 436 случаев, 371 выздоровевший, шесть смертей;

11. Ессентуки - 438 случаев, 358 выздоровевших, девять смертей;

12. Благодарненский горокруг - 419 случаев, 268 выздоровевших, пять смертей;

13. Кочубеевский район - 404 случая, 339 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 376 случаев, 252 выздоровевших, четыре смерти;

15. Изобильненский район - 377 случаев, 236 выздоровевших, пять смертей;

16. Ипатовский горокруг - 358 случаев, 181 выздоровевший, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 341 случай, 201 выздоровевший, одна смерть;

18. Левокумский район - 292 случая, 210 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 276 случаев, 231 выздоровевший, смертей нет;

20. Курский район - 268 случаев, 70 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 250 случаев, 129 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 234 случая, 158 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 209 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Грачевский район - 186 случаев, 117 выздоровевших, смертей нет;

25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

26. Новоселицкий район - 169 случаев, 144 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 174 случаев, 155 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 168 случаев, 136 выздоровевших, четыре смерти;

29. Красногвардейский район - 175 случаев, 44 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский горокруг - 126 случаев, 60 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 118 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 80 случаев, 64 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 10 сентября в Ставропольском крае COVID-19 заразились 13 258 человек. 9131 больной выписаны, но 260 пациентов, к несчастью, скончались.